США заявили о раскрытии схемы поставок иранской нефти через Россию

Вашингтон заявляет о раскрытии схемы поставок иранской нефти в Сирию, которые осуществлялись через российские компании в обход санкций США. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга 20 ноября в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Ранее во вторник минфин США объявил о введении санкций в отношении двух российских компаний и одного частного лица в связи с поставками иранской нефти.

8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые. В Европе к данному решению отнеслись отрицательно, и Евросоюз активно работает над обходом санкций США, в частности над специальным механизмом расчетов ЕС с Ираном — Special Purpose Vehicle (SPV).

5 ноября Вашингтон продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Ограничительные меры затрагивают нефтяной сектор Ирана.