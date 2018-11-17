Нидерланды и Бельгию уличили в продаже груш в Россию в обход санкций

Активной продажей груш в обход российских санкций занимаются сельхозпроизводители Нидерландов и Бельгии. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщила голландская газета Volkskrant.

«Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке», — цитирует ТАСС газету.

Благодаря такой схеме сельхозпроизводителям этих стран удалось сохранить половину объема досанкционных поставок, и каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию.

ЕС и США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили конфликт на юго-востоке Украины и присоединение Крыма к России. 5 июля ЕС на полгода продлил санкции против России — до 31 января 2019 года.

Российские власти в ответ ввели эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран, поддержавших санкции, а также взяли курс на импортозамещение.

В августе депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала Еврокомиссию возобновить продуктивное сотрудничество с Россией из-за значительного снижения темпов экономического роста страны.