Прямой эфир

Нидерланды и Бельгию уличили в продаже груш в Россию в обход санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активной продажей груш в обход российских санкций занимаются сельхозпроизводители Нидерландов и Бельгии. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщила голландская газета Volkskrant.

Санкции вредят: Италия намерена отстаивать их отмену
На XI Евразийском экономическом форуме выступили за возобновление дружеских отношений с Россией

«Они маскируют страну происхождения груш путем покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке», — цитирует ТАСС газету.

Благодаря такой схеме сельхозпроизводителям этих стран удалось сохранить половину объема досанкционных поставок, и каждый год около 70 тыс. тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию.

ЕС и США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили конфликт на юго-востоке Украины и присоединение Крыма к России. 5 июля ЕС на полгода продлил санкции против России — до 31 января 2019 года.

Российские власти в ответ ввели эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран, поддержавших санкции, а также взяли курс на импортозамещение.

В августе депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала Еврокомиссию возобновить продуктивное сотрудничество с Россией из-за значительного снижения темпов экономического роста страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине объяснили неэффективность санкций против России «парадоксом»
Bloomberg оценило влияние санкций на экономику РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017