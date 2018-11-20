США задумали признать Венесуэлу страной – спонсором терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа собирается объявить Венесуэлу государством – спонсором терроризма. Об этом 19 ноября сообщила газета The Washington Post.

По данным источников издания в государственном департаменте США, власти уже направили запросы в различные госструктуры с целью узнать их реакцию на данный потенциальный шаг.

Если Вашингтон внесет Венесуэлу в список стран – спонсоров терроризма, это позволит министерству финансов США вводить санкции в отношении юридических и физических лиц, отдельных государств, которые ведут торговлю с Каракасом.

В настоящее время в американский список стран – спонсоров терроризма входят Северная Корея, Сирия, Иран и Судан. 1 ноября сообщалось, что США готовят санкции для ограничения экспорта золота из Венесуэлы.

Уже несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся обесцениванием местной валюты, нехваткой лекарств и продовольствия и оттоком населения. В октябре в ООН рассказали, что, по их подсчетам, ежедневно из Венесуэлы уезжают порядка 5 тыс. человек.