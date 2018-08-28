Бегство из нефтяного рая: в Венесуэле гуманитарная катастрофа
На прошлой неделе северное побережье Венесуэлы сотрясло землетрясение магнитудой 7,3. «Это потому, что тектонические плиты решили сбежать из страны», — мрачно пошутило по этому поводу местное юмористическое издание El Chiguire Bipolar. В Венесуэле не идут боевые действия, там не случается вылазок террористов, но происходящее сейчас в этом еще недавно нефтяном раю всё чаще рождает у наблюдателей ассоциации с ситуацией в Сирии. За пару с небольшим лет страну покинули, по официальным оценкам ООН, 2,3 млн человек, или почти 7% населения страны, по неофициальным — все 4 млн. Куда бегут из объятой гиперинфляцией и тотальным дефицитом страны и как встречают незваных гостей соседи — в материале «Известий».
На роды за рубеж
— Мой ребенок умер бы, если бы я осталась. Там нет ни продовольствия, ни лекарств, ни докторов, — говорит 20-летняя Мария Тереза Лопес, чья дочь появилась на свет в роддоме Боа-Висты — столицы бразильского северного штата Рорайма. Для того чтобы малышка Фабиола родилась здоровой, ее мать, уроженка одного из венесуэльских селений в дельте реки Ориноко, прошла путь в 800 км, будучи беременной.
Ежедневно в Бразилии рождаются по три венесуэльских ребенка. Только в роддоме в Боа-Висте — а он там единственный — за прошлый год на свет появились 566 венесуэльских младенцев, а в первом полугодии нынешнего года — 571. В 2015 году не было ни одного. А общее число венесуэльцев, обратившихся за медицинской помощью по всему штату — по счастью, наименее населенному во всей Бразилии, — выросло с 700 человек за весь 2017 году до 45 тыс. только за первые три месяца этого года.
Как заявила агентству Reuters мать теперь уже двух девочек, количество мамочек из Венесуэлы ее поразило. Поражает оно, но уже в другой тональности, и местные власти. Не так давно губернатор штата Рорайма Суэли Кампос обратилась в Верховный суд с просьбой закрыть границу с Венесуэлой, ссылаясь на неспособность справиться с притоком иммигрантов и усугублением криминогенной ситуации. Но по гуманитарным соображениям ей было отказано.
Прожить на полтора доллара
«Сравнение с сирийским миграционным кризисом — худшей катастрофой, созданной руками людей со времен Второй мировой войны, в результате которой 6 млн человек оказались беженцами при довоенном населении в 20 млн, — может быть неточным. Но по масштабам и цифрам эта параллель уже не кажется такой уж надуманной», — написало на днях британское издание Financial Times в редакционной колонке, посвященной гуманитарной катастрофе в Венесуэле.
По данным ООН, за последние пару лет около 2,3 млн венесуэльцев, или 7% населения (а по другим данным — и все 4 млн человек), покинули родину, устремившись в соседние страны, чтобы спастись от вызванных гиперинфляцией нищеты, голода и практически тотального коллапса медицинской системы. В стране, славящейся своими богатейшими энергоресурсами, из-за проблем с лекарствами начались вспышки эпидемий, казалось бы, уже давно побежденных кори и дифтерии. Младенческая смертность резко пошла вверх. И, как утверждают ооновские чиновники, у 1,3 млн беженцев из Венесуэлы зафиксировано откровенное недоедание.
Венесуэльцы, бежавшие из страны, охваченной кризисом, готовятся к ночевке на Пласа-де-Индиас в колумбийском городе Риохаче
— Ситуация даже хуже, чем в последние годы СССР. Еду и медикаменты продают по талонам, но, чтобы их отоварить, в очередь надо встать в шесть утра. Проезжаешь в восемь утра — и очереди растягиваются на 2–3 км. И на этом уже давно делают бизнес — отоваривают свои талоны и перепродают потом, — рассказывал «Известиям» российский журналист Григорий Плахотников, с 2016 года и до недавнего времени живший в Южной Америке и побывавший в Венесуэле ровно год назад.
Нормально в Венесуэле, по его словам, живут только те, у кого есть свое хозяйство. В больших городах ужасающая бедность: базовых лекарств и предметов обихода не хватает, и хотя по рыночным ценам достать можно практически всё, подавляющему большинству эти цены не по зубам.
На днях мировые СМИ обошла леденящая душу история венесуэльского безработного плотника Даниэля Лукеса. В июле 27-летний Даниэль, несколько лет назад лишившийся в автоаварии одной ноги, покинул родной город Гуанаре на северо-западе Венесуэлы и на костылях прошагал более 1,9 тыс. км через Колумбию до Эквадора в попытке найти заработок и оплатить лечение своей больной раком дочки.
Только в этом году примеру Даниэля последовали полмиллиона его соотечественников, перебравшихся через территорию соседней Колумбии на север Эквадора. Некоторые отмечают, что за все десятилетия вооруженной борьбы в Колумбии (где, к слову, живут сейчас 1 млн венесуэльских беженцев) не случалось такого числа пересечений колумбийско-эквадорской границы.
Заграничные «пряники»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал как-то своих сограждан, бегущих с родины, рабами и попрошайками, бросающими родину ради заграничных «пряников».
Пряников, впрочем, заграница венесуэльцам уже давно не предлагает.
В минувшие выходные в граничащем с Венесуэлой бразильском городке Пакарайме местные жители — а население там всего 12 тыс. жителей — напали на стихийный палаточный городок венесуэльских беженцев и сожгли его, вынудив свыше тысячи переселенцев вернуться восвояси. Инцидент произошел после того, как несколько «гостей» ограбили и избили местного бразильского торговца.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
«Можно принять 5, 10 или 20 венесуэльцев, но нельзя помочь сразу 10 тысячам!» — такие лозунги звучали в минувшие выходные уже на улицах эквадорского города Тулькана в граничащей с Колумбией провинции Карчи в ходе акции протеста против наплыва венесуэльцев.
Схожие антивенесуэльские настроения набирают силу и в других странах региона.
В августе власти Эквадора и Перу, куда за одну неделю просочилось свыше 20 тыс. венесуэльских беженцев, объявили о том, что пускать к себе граждан Венесуэлы отныне они будут только по паспортам, а не по обычным удостоверениям личности, как прежде. Паспорта есть в наличии далеко не у всех жителей Венесуэлы, а их оформление обычно затягивается на долгие месяцы.
И нововведение уже застало некоторых мигрантов врасплох. Один из журналистов Washington Post, находящийся в гуще событий, поведал о семье бедолаг, застрявших на границе Колумбии с Эквадором. Продав практически весь сколь-либо ценный домашний скарб и собрав деньги по родственникам, чтобы купить билеты на автобус до перуанской столицы Лимы, семья венесуэльцев в итоге оказалась заблокирована пограничными властями Эквадора. Добраться до Перу они не могут — нет паспортов. А на дорогу домой — нет денег.
И признает, что, конечно, венесуэльцев такая ситуация обижает. На Facebook много комментариев о том, что во времена нефтяного бума все приезжали в Венесуэлу, колумбийцы в особенности, и всех принимали с распростертыми объятиями. И что долг, мол, платежом красен, но...
Лагерь беженцев из Венесуэлы под открытым небом в Колумбии
Не так давно власти Эквадора объявили о планах провести экстренный саммит стран Латинской Америки, посвященный путям выхода из невиданного доселе в регионе миграционного кризиса. Но опыт Евросоюза, не первый год тщетно пытающегося предпринять скоординированные действия против мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, подсказывает: первоочередными мерами страдающих от наплыва незваных гостей стран станет, скорее всего, закрытие границ и создание максимальных препон для беженцев.