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США рассчитывают на диалог с Пхеньяном вопреки новым испытаниям оружия в КНДР

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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Пхеньян будет соблюдать достигнутые с Вашингтоном договоренности вопреки испытаниям нового высокотехнологичного оружия в КНДР, заявил представитель Госдепартамента.

Пенс объявил о продолжении давления на Пхеньян в целях денуклеаризации

По его словам, США поддерживают диалог с Северной Кореей о реализации тех обязательств, которые были достигнуты лидерами двух стран в ходе саммита в Сингапуре.

«Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее», — приводит слова представителя Госдепа «РИА Новости».

В ночь на 16 ноября Центральное телевидение КНДР сообщило, что Пхеньян успешно протестировал «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось специалистами в течение долгого времени. За ходом испытаний следил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В середине ноября The New York Times и ряд других СМИ сообщили о наличии у КНДР около десяти тайных баз, на которых якобы размещены баллистические ракеты, что противоречит утверждениям президента Дональда Трампа о сворачивании Пхеньяном ядерной и ракетной программ. 13 ноября Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что у КНДР есть секретные базы.

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