Ким Чен Ын проконтролировал испытание нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал испытание нового оружия. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что тестирование прошло успешно и Ким Чен Ын похвалил ученых.

12 ноября The New York Times и ряд других СМИ сообщали, что у Северной Кореи есть около десяти тайных баз. На них Пхеньян якобы активно работает над своей ракетной программой. Там, как утверждается, размещены баллистические ракеты, и это противоречит утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что его дипломатия ведет к прекращению ядерной и ракетной программ.

13 ноября Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что у КНДР есть несколько секретных ракетных баз.