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В Кремле исключили встречу Путина и Ким Чен Ына в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин не планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие дни, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о возможной встрече глав государств на полях саммита АСЕАН в Сингапуре или после него пресс-секретарь российского лидера заявил, что такой встречи, в том числе во Владивостоке, также не запланировано.

«Лидер Северной Кореи, наверное, и не будет на этом саммите, насколько я знаю», — сказал Песков.

Официальный визит президента России в Сингапур запланирован с 13 по 15 ноября. Путин примет участие в саммите АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

15 октября сообщалось, что лидер КНДР может посетить Москву или Владивосток в октябре-ноябреПриглашение главе Северной Кореи передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в республику в мае текущего года. 

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