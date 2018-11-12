В Кремле исключили встречу Путина и Ким Чен Ына в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие дни, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о возможной встрече глав государств на полях саммита АСЕАН в Сингапуре или после него пресс-секретарь российского лидера заявил, что такой встречи, в том числе во Владивостоке, также не запланировано.

«Лидер Северной Кореи, наверное, и не будет на этом саммите, насколько я знаю», — сказал Песков.

Официальный визит президента России в Сингапур запланирован с 13 по 15 ноября. Путин примет участие в саммите АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

15 октября сообщалось, что лидер КНДР может посетить Москву или Владивосток в октябре-ноябре. Приглашение главе Северной Кореи передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в республику в мае текущего года.