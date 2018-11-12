КНДР раскритиковала США и Южную Корею за проведение военных учений

Сеул и Вашингтон должны отказаться от проведения совместных военных учений, поскольку это может подорвать мир в регионе. Этот призыв северокорейских властей опубликован в газете Nodong Sinmun в понедельник, 12 ноября.

В статье отмечается, что Южная Корея и США должны отказаться от «анахроничных» военных акций и проявить «разумное поведение», передает ТАСС.

Совместные военные учения двух государств прошли на прошлой неделе после полугодового перерыва. В маневрах приняли участие около 500 бойцов и десантно-штурмовые машины пехоты.

В 2018 году должно было состояться 18 раундов маневров, однако часть из них отменили, поскольку в отношениях КНДР и Южной Кореи наметились потепления. При этом в Сеуле рассчитывали, что Пхеньян не будет критиковать учения, учитывая их небольшой масштаб.

Первые за более чем 10 лет переговоры лидеров двух государств состоялись 27 апреля 2018 года. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились работать над заключением мирного договора и налаживанием двусторонних связей на полуострове. За несколько дней до этого власти Северной Кореи заявили о прекращении ядерных и ракетных испытаний, которые проходили с 2006 года.