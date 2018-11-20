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США ввели новые санкции против двух компаний и частного лица из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин США ввел санкции против двух российских компаний и одного частного лица из России по подозрению в поставках нефти из Ирана в Сирию.

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Как пишет ТАСС, американское ведомство объявило об очередном расширении санкционного списка во вторник, 20 ноября.

5 ноября Вашингтон продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Ограничительные меры затрагивают нефтяной сектор Ирана.

Введение новых санкций стало причиной разногласий между США и европейскими странами. Так, в ноябре между американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся резкий телефонный разговор. Президент США начал отчитывать главу кабмина за недостаточные усилия Великобритании для сдерживания Ирана.

8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые. В Европе к данному решению отнеслись отрицательно, и Евросоюз активно работает над обходом санкций США, в частности над специальным механизмом расчетов ЕС с Ираном — Special Purpose Vehicle (SPV). Новые санкции Вашингтона против Тегерана вступили в силу 5 ноября.

 

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