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Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Цена нефти Brent снизилась более чем на 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов в Лондоне, сообщает в пятницу, 23 ноября, агентство Bloomberg.

Фьючерс на Brent подешевел на 2,47, до 60,13 за баррель, однако в ходе торгов цена падала до 59,98, уточняет «Интерфакс».

Падение обусловлено ростом добычи нефти в Саудовской Аравии и ростом запасов топлива в США.

13 ноября на нефтяном рынке произошел обвал. Баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

При этом российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

В частности, 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов к усилению внешних шоков. Так, ЦБ при сильных колебаниях цен на нефть может применить бюджетные правила. Это позволит создать буфер от внешних шоков, стабилизировать экономику и валютный курс.

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