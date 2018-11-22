Медведев поручил финансово поддержать регионы с подорожавшими нефтепродуктами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение оказать дополнительную финансовую поддержку регионам, где произошел рост цен на нефтепродукты и уголь.

«Нужно будет подготовить проект распоряжения правительства для выделения финансовых средств из резервов», — заявил Медведев на заседании правительства 22 ноября. Его слова приводит «РИА Новости».

Глава кабмина поручил подготовить этот проект вице-премьеру Виталию Мутко совместно с первым зампредом правительства, министром финансов Антоном Силуановым.

В конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года. В 2019 году стоимость топлива должна будет формироваться в соответствии с инфляцией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.