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Эксперт рассказал об отсутствии факторов для снижения цен на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Факторов, которые могли бы привести к снижению розничных цен на топливо, на рынке нет. Об этом в интервью программе «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

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«У нас каждый год растет налоговая нагрузка, в следующем году вырастет существенно. У нас есть инфляция, которая подталкивает вверх, к сожалению, поэтому цены снижаться не будут», — пояснил он. При этом то, как именно будут расти цены, будет зависеть от экономических рычагов, используемых для сдерживания.

О том, что факторов, способствующих снижению цен, нет, 13 ноября заявлял и вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, нефть пока не подешевела настолько, чтобы продавать топливо на внутреннем рынке стало выгоднее, чем на внешнем.

Снижение цен возможно при перенасыщении внутреннего рынка или повышении конкуренции, приводящем к борьбе за потребителя. Пока ничего этого нет.

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