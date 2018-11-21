В «Сколково» спрогнозировали цену на нефть на 2019 год

Эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко в беседе с «Известиями» спрогнозировала цену на нефть на 2019 год.

«Что касается следующего года, то мы ожидаем среднегодовую цену в районе $65 за баррель. Более точные прогнозы можно будет дать после встречи ОПЕК+, пока же на рынке сохраняется высокая неопределенность», — рассказала эксперт.

Также она прокомментировала заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая в ходе выступления в Госдуме представила три возможных сценария денежно-кредитной политики.

По словам Набиуллиной, рисковый сценарий предусматривает значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а также падение цены на нефть до $35 за баррель.

«Сценарий долгосрочного падения цен на нефть до $35 за баррель маловероятен — рынок попросту не сможет обеспечить себя требуемым объемом нефти по такой низкой цене», — заявила эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Накануне, 20 ноября, в ходе торгов на лондонской бирже цена фьючерса нефти марки Brent с пocтaвкой в янвape 2019 гoда oпyстилaсь до $61,97 за баррель, тем самым обновив минимум февраля текущего года.

В среду, 21 ноября, на момент написания новости (19:20 мск) за бочку североморской нефти Brent давали $63,14. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене.