Глава ЦБ оценила последствия падения нефти до $35 за баррель

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что произойдет в России при значительном оттоке капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель. Свой прогноз она озвучила, выступая в Госдуме в среду, 21 ноября.

«Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект», — приводит ее слова РБК.

По оценкам Набиуллиной, при таком сценарии в 2019 году вероятна рецессия экономики, но уже в 2020 году она перейдет к росту. Глава Банка России добавила, что регулятор готов к любому сценарию, от самого позитивного до пессимистичного.

В начале ноября Набиуллина предупредила о возможности еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2018 года. По ее словам, цель данной меры — противодействие внешнему давлению на экономику РФ. В середине сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Это произошло впервые с 2014 года, тогда регулятор поднял ставку сначала с 9,5 до 10,5%, а через четыре дня — до 17%. Начиная с февраля 2015 года регулятор постоянно понижал показатель.