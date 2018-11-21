Прямой эфир

Глава ЦБ оценила последствия падения нефти до $35 за баррель

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что произойдет в России при значительном оттоке капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель. Свой прогноз она озвучила, выступая в Госдуме в среду, 21 ноября.

Пакет риска: почему ЦБ не включил эффект от санкций в свой прогноз
Банк России отказался пугать рынок оценками влияния ограничительных мер на экономику

«Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект», — приводит ее слова РБК

По оценкам Набиуллиной, при таком сценарии в 2019 году вероятна рецессия экономики, но уже в 2020 году она перейдет к росту. Глава Банка России добавила, что регулятор готов к любому сценарию, от самого позитивного до пессимистичного.

В начале ноября Набиуллина предупредила о возможности еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2018 года. По ее словам, цель данной меры — противодействие внешнему давлению на экономику РФ. В середине сентября совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Это произошло впервые с 2014 года, тогда регулятор поднял ставку сначала с 9,5 до 10,5%, а через четыре дня — до 17%. Начиная с февраля 2015 года регулятор постоянно понижал показатель.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Набиуллина рассказала об отзыве лицензий более 400 банков за пять лет
Набиуллина заявила о готовности ЦБ купировать риски в случае усиления шоков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017