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Пакет риска: почему ЦБ не включил эффект от санкций в свой прогноз

Банк России отказался пугать рынок оценками влияния ограничительных мер на экономику
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пакет риска: почему ЦБ не включил эффект от санкций в свой прогноз
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2018-11-09 20:45:20
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Центробанк отказался подробно оценивать ужесточение санкций в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» на 2019-–2021 годы из-за риска ухудшить «ожидания и настроения как в России, так и за рубежом». Это следует из комментария регулятора на предложение рабочей группы при Госдуме включить сценарии с ограничениями в прогноз (список замечаний рабочей группы с комментариями ЦБ есть у «Известий»). Излишние детали, заключающие в себе резко негативный подтекст, не должны подробно освещаться в официальных прогнозах, согласились с позицией ЦБ эксперты. Однако они отметили, что, замалчивая риски санкций, регулятор формирует у рынка неуверенность в эффективности своих решений в стрессовых ситуациях.

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Во избежание паники

В своих прогнозах развития экономики ЦБ рассматривает три сценария: базовый, с неизменными ценами на нефть и рисковый. Ни один из них не предусматривает ужесточения санкционного давления, в нынешних условиях это «выглядит не совсем обоснованным», заметили члены рабочей группы при Госдуме, рассматривающей «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». Это программный документ ЦБ, включающий описание прогнозных факторов, которыми регулятор будет руководствоваться при принятии тех или иных решений.

Участники обсуждения предложили Центробанку либо включить расширение санкций в один из основных сценариев, либо дать их более подробное описание в рисковом, следует из списка основных замечаний рабочей группы.

Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На это предложение в ЦБ ответили, что публикация подробных оценок по росту санкционного давления сопряжена с высокими рисками. В частности, это «может оказать существенное и негативное влияние на ожидания и настроения как в России, так и за рубежом». Также это способно дестабилизировать внутренний финансовый рынок и привести к дополнительному ухудшению условий для российской экономики. Поэтому детализация рискового прогноза «оценивается как сопряженная с высокими рисками», отметили в регуляторе. В пресс-службе ЦБ не ответили на уточняющий вопрос «Известий», в чем конкретно может выражаться негативная реакция рынка.

Впрочем, глава рабочей группы — председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — сказал «Известиям», что Банк России все же донес до участников обсуждения «Основных направлений» свое видение развития ситуации в случае введения новых санкций. Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит «Основные направления» на пленарном заседании 20 ноября.

Три сценария

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В базовом сценарии Банк России опирается на оценки наиболее вероятного варианта развития событий. В этом случае регулятор прогнозирует плавное снижение цен на нефть с нынешнего уровня свыше $70 за баррель до $55 в 2020–2021 годах. Оценка инфляции ЦБ на конец 2019 года – 5-5,5%, на 2020–2021 годы показатель составит около 4%. ВВП в 2019 году вырастет на 1,2–1,7%, в 2020–2021 годы — на 1,8–2,3%.

Сценарий с неизменными ценами на нефть в значительной мере близок к базовому, в том числе в силу того, что влияние динамики сырьевых цен на российскую экономику на прогнозном горизонте продолжит сглаживаться применением бюджетного правила. Основное его отличие — это сохранение котировок на черное золото. Оценки инфляции схожи в обоих сценариях. Темп прироста ВВП при неизменных ценах на нефть несколько выше: 1,8–2,3% в 2019 году, 2–3% в 2020–2021 годах.

нефть
Добыча нефти 

Добыча нефти 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рисковый сценарий описан в общих чертах и не включает каких-либо количественных оценок динамики макроэкономических показателей. Регулятор лишь уточняет, что при разработке этого прогноза приняты во внимание существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, а также вероятность дальнейшего расширения международных санкций в отношении России. В такой вариант развития событий заложено снижение цены на нефть до $35 за баррель в 2019 году и ее сохранение на этом уровне в дальнейшем. Реализация этого сценария может спровоцировать в России рецессию, считают в Банке России.

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Нельзя замалчивать

Официальные прогнозы любого государственного института высокого уровня должны быть умеренно-оптимистичными и не волновать рынок. С этой точки зрения решение регулятора не расписывать в деталях те или иные «апокалиптические» сценарии полностью справедливо, одобрили реакцию ЦБ опрошенные «Известиями» эксперты.

Однако Банк России в таких документах, как «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», обязан посылать рынку сигнал, что ситуация не выйдет у него из-под контроля в стрессовых ситуациях, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Иначе у участников финансового рынка формируются сомнения в работе регулятора в пессимистичных условиях. У ЦБ должен быть «план действий на случай объявления войны», такой инструментарий необходимо акцентировать в официальных документах, отметил он.

Владимир Гамза
Владимир Гамза

Владимир Гамза

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Публичная позиция ЦБ характеризуется излишней пассивностью в отношении возможного изменения внешних факторов, что может негативно сказаться на рынке, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. По его словам, Центробанки развитых стран формулируют меры, позволяющие нивелировать негативные эффекты и достигать планового развития экономики. В России регулятор ограничивается таргетированием инфляции, при этом инструменты выполнения цели по этому показателю могут оказывать негативное влияние на экономику в целом, отмечает Владимир Гамза.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) опубликовали пессимистичный прогноз на случай масштабного расширения антироссийских санкций: ВВП по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, инфляция на конец года составит 8%, вдвое превысив таргет ЦБ. Ключевая ставка (в сентябре ЦБ повысил ее до 7,5%) достигнет 12%, а средний курс доллара составит 83 рубля, предполагали в АКРА.

Санкции, которые сейчас обсуждаются в американском конгрессе, включают ограничения на покупку новых российских ОФЗ и блокировку счетов российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк) в юрисдикции США, а также отключение от системы SWIFT.

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