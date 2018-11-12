Financial Times заявила о провале антироссийских санкций

Западные санкции должны были полностью изолировать Россию, однако попытки их разработчиков провалились — Москва успешно продает оружие и укрепляет альянсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Газета отмечает, что санкционный режим не достиг своей цели. Самым ярким примером, по версии СМИ, является продажа российской зенитной ракетной системы большей и средней дальности С-400 «Триумф» Индии и Китаю.

Издание также обратило внимание на укрепление отношений России со странами на Ближнем Востоке, а также усиление дипломатического и финансового веса из-за тесных связей с Китаем.

Газета добавила, что западные дипломаты, находящиеся в Москве, признают отсутствие эффекта от санкционной политики и невозможность изоляции «такой большой и важной страны, как Россия».

Западные страны ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Киев до сих пор считает Крым временно оккупированной территорией, в свою очередь Москва отметила, что полуостров законно вошел в состав России в результате народного референдума и статус полуострова больше не обсуждается.

3 октября российский президент Владимир Путин предложил всем желающим ввести сразу все санкции против России. Позже в ноябре представители МИД России рассказали о разработанных способах минимизировать ущерб от санкций, а также заявили о недействительности нового санкционного давления.