Путин пообещал сохранить ответственный подход к управлению госфинансами

Государство сохранит ответственный подход к управлению госфинансами, а также к балансу доходов и расходов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, на форуме «Россия зовет!».

По его словам, для осуществления плана по развитию экономического потенциала страны потребуются масштабные вложения со стороны государства: в 2019-2021 годах из федерального бюджета будет выделено 2,3 трлн рублей.

«Несмотря на объективный рост расходов, мы не пошли на ослабление бюджетной политики и в будущем сохраним ответственный подход к управлению финансами, обеспечим необходимый баланс доходов и расходов государственной казны», — приводит слова российского лидера ТАСС.

В Москве 28 ноября проходит десятый инвестиционный форум «Россия зовет!», организованный инвестиционным банком «ВТБ Капитал». В нем принимают участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, президент ВТБ Андрей Костин, министр финансов Антон Силуанов. Участники обсуждают вопросы развития российской экономики.

Ранее в этот же день глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!» заявила, что расчеты в рублях нужно проводить не в принудительном порядке, а на основе принципа выгодности для сторон. По ее словам, чтобы российская валюта была привлекательной для расчетов, должна существовать уверенность в том, что ее покупательная способность не обесценивается.