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Глава Центробанка призвала развивать расчеты в рублях без принуждения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Расчеты в рублях нужно проводить не в принудительном порядке, а на основе принципа выгодности для сторон. С таким заявлением выступила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!» 28 ноября.

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«Чтоб рубль был привлекательным для расчетов, должна быть уверенность в том, что покупательная способность рубля не обесценивается», — цитирует Набиуллину ТАСС. Она уточнила, что для использования российской валюты в международных расчетах нужна низкая инфляция и низкая волатильность.

По ее словам, Центробанк принимает множество регулятивных мер, чтобы банкам было выгодно использовать рубли как по активным, так и по пассивным операциям.

22 ноября глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР) в Москве заявил, что переход на российские рубли в расчетах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может создать дополнительные риски из-за волатильности этой валюты. По его словам, предприятия должны сами выбирать валюту расчетов.

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