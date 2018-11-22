Кудрин рассказал о переходе на рубли при расчетах между странами ЕАЭС

Переход на российские рубли в расчетах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может создать дополнительные риски из-за волатильности этой валюты. Такое заявление сделал глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР) в Москве 22 ноября.

«Расчеты в российских рублях имеют высокие риски. Российский рубль менее стабильная валюта. Переход на расчеты в рублях — это дополнительные валютные риски и особый дополнительный налог», — сообщил председатель СП.

По его словам, он согласен с тем, что национальные валюты нужно усиливать. При этом уход от доллара также имеет определенные ограничения. Использование рубля, к примеру, при расчетах за нефть приведет к уменьшению выручки и бюджетных доходов, и это не самый лучший способ продвижения российской валюты. «Я за то, чтобы предоставить предприятиям право самим выбирать валюту расчетов», — цитирует Кудрина «Финмаркет».

Евразийский экономический союз — международная экономическая организация, учрежденная Договором о ЕАЭС. В состав союза входят Россия, Казахстан, Армения, Киргизия и Белоруссия. В нем обеспечивается свобода движения товаров и услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной политики в отраслях экономики.