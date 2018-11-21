Набиуллина назвала негативные последствия валютных ограничений

Центробанк выступает против возвращения валютных ограничений в России, поскольку они могут подорвать доверие предпринимателей к политике регулятора. Об этом 21 ноября сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Так она прокомментировала предложение отказаться от плавающего курса и обеспечить стабильность валюты, не пуская капитал из страны. По словам Набиуллиной, опыт разных стран показывает, что такие меры повлекут за собой негативные последствия.

«Это, конечно, резко повысит недоверие бизнеса к инвестиционному климату и может вызвать и отток капитала и, в частности, снижение прямых иностранных инвестиций», — цитирует ее «Интерфакс».

Набиуллина также отметила, что валютные ограничения могут в целом подорвать доверие к экономической политике Центробанка. «Когда мы объявили, что будет свобода движения капитала, вводим ограничения», — пояснила председатель ЦБ РФ.

Более того, Набиуллина напомнила, что в 1990-е и в начале 2000-х годов предприниматели находили способ обойти существующий валютный контроль, и подчеркнула, что такие меры плохо администрируются.

15 ноября Набиуллина сообщила, что Банк России готов купировать риски финансовой стабильности в случае усиления внешних шоков.