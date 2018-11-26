Президентский приоритет: на нацпроекты потратят 5,7 трлн рублей

Общие расходы на реализацию национальных проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники совещания обсудили вопросы реализации нацпроектов «Культура», «Экология» и «Жилье и городская среда».

В последнем майском указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, речь идет об увеличении народонаселения, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му. В документе поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране, а также говорится о необходимости разработки механизмов повышения уровня жизни граждан и обеспечения устойчивого роста их реальных доходов и пенсий. В результате исполнения указа Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

– Мы готовили проект федерального бюджета на ближайшие три года, который принят Государственной думой 21 ноября, Советом Федерации — 23 ноября, одновременно с разработкой национальных проектов. В этом бюджете в целом необходимые средства предусмотрены, — сказал Дмитрий Медведев. — Но с учетом поправок, которые мы вносили в бюджет при рассмотрении в Государственной думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 трлн рублей на ближайшие три года.

По словам премьер-министра, меры, которые предусматриваются в проектах, должны в полном объеме решать задачи майского указа президента. Они направлены на повышение уровня жизни, а результаты должен почувствовать на себе каждый человек. Ранее министерствам и ведомствам было поручено выделить в нацпроектах наиболее значимые результаты, предусмотрев их приоритетное финансирование, проработать целевые показатели федеральных проектов, критерии отбора мероприятий, проанализировать вклад в достижение национальных целей развития.

— Все мероприятия в рамках нацпроектов должны проводиться с максимальным уровнем софинансирования со стороны федерального бюджета. Только на ближайшие три года по реализации нацпроектов предусмотрены межбюджетные трансферты в размере порядка 1,3 трлн рублей, и регионы должны понимать меру своей ответственности, — отметил глава правительства.

Национальный проект в сфере культуры, согласно последнему майскому указу, ориентирован на системные инвестиции в развитие этой сферы, в первую очередь в регионах России, в ближайшие шесть лет. Определены три основных направления. Во-первых, это инфраструктурные инвестиции — например, софинансирование ремонта и реконструкции детских театров, кукольных театров, развитие сети современных кинозалов в малых городах России. Второе — развитие и воспитание творческих кадров. И третье направление — это цифровая культура, виртуальные концертные залы, музеи, трансляция культурных мероприятий через интернет. Особое место здесь занимает поддержка фестивалей и выставочных проектов.

Проект «Экология» предусматривает улучшение качества жизни более 27 млн россиян, а также создание 24 новых особо охраняемых природных территорий. Он позволит полностью обеспечить жителей страны качественной питьевой водой, очистить Волгу, Байкал и ряд других крупнейших водоемов, в несколько раз сократить загрязненность воздуха в российских промышленных центрах, завершить создание современной экологичной системы обращения с отходами.

В национальном проекте «Жилье и городская среда» планируется, что к 2024 году российские семьи со средним достатком необходимо обеспечить доступным жильем, а ставка по ипотеке не должна превышать 8%. В числе целевых показателей — увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.