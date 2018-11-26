Прямой эфир

Президентский приоритет: на нацпроекты потратят 5,7 трлн рублей

Все мероприятия подразумевают максимальное софинансирование со стороны федерального бюджета
0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общие расходы на реализацию национальных проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники совещания обсудили вопросы реализации нацпроектов «Культура», «Экология» и «Жилье и городская среда».

Беспилотные авто пустят на московские дороги с 1 декабря

В последнем майском указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, речь идет об увеличении народонаселения, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му. В документе поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране, а также говорится о необходимости разработки механизмов повышения уровня жизни граждан и обеспечения устойчивого роста их реальных доходов и пенсий. В результате исполнения указа Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

– Мы готовили проект федерального бюджета на ближайшие три года, который принят Государственной думой 21 ноября, Советом Федерации — 23 ноября, одновременно с разработкой национальных проектов. В этом бюджете в целом необходимые средства предусмотрены, — сказал Дмитрий Медведев. — Но с учетом поправок, которые мы вносили в бюджет при рассмотрении в Государственной думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 трлн рублей на ближайшие три года.

По словам премьер-министра, меры, которые предусматриваются в проектах, должны в полном объеме решать задачи майского указа президента. Они направлены на повышение уровня жизни, а результаты должен почувствовать на себе каждый человек. Ранее министерствам и ведомствам было поручено выделить в нацпроектах наиболее значимые результаты, предусмотрев их приоритетное финансирование, проработать целевые показатели федеральных проектов, критерии отбора мероприятий, проанализировать вклад в достижение национальных целей развития.

Правительство подготовило 12 стратегических нацпроектов на 4,6 трлн рублей

— Все мероприятия в рамках нацпроектов должны проводиться с максимальным уровнем софинансирования со стороны федерального бюджета. Только на ближайшие три года по реализации нацпроектов предусмотрены межбюджетные трансферты в размере порядка 1,3 трлн рублей, и регионы должны понимать меру своей ответственности, — отметил глава правительства.

Национальный проект в сфере культуры, согласно последнему майскому указу, ориентирован на системные инвестиции в развитие этой сферы, в первую очередь в регионах России, в ближайшие шесть лет. Определены три основных направления. Во-первых, это инфраструктурные инвестиции — например, софинансирование ремонта и реконструкции детских театров, кукольных театров, развитие сети современных кинозалов в малых городах России. Второе — развитие и воспитание творческих кадров. И третье направление — это цифровая культура, виртуальные концертные залы, музеи, трансляция культурных мероприятий через интернет. Особое место здесь занимает поддержка фестивалей и выставочных проектов.

Проект «Экология» предусматривает улучшение качества жизни более 27 млн россиян, а также создание 24 новых особо охраняемых природных территорий. Он позволит полностью обеспечить жителей страны качественной питьевой водой, очистить Волгу, Байкал и ряд других крупнейших водоемов, в несколько раз сократить загрязненность воздуха в российских промышленных центрах, завершить создание современной экологичной системы обращения с отходами.

В национальном проекте «Жилье и городская среда» планируется, что к 2024 году российские семьи со средним достатком необходимо обеспечить доступным жильем, а ставка по ипотеке не должна превышать 8%. В числе целевых показателей — увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нам среднее по больнице не нужно»
Владимир Путин потребовал добиваться конкретных результатов при реализации нацпроектов
На мирных рельсах: военные заводы «разоружат» под нужды нацпроектов
Президент поручил проработать систему расширения производства продукции гражданского назначения в ОПК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017