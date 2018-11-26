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«Нам среднее по больнице не нужно»

Владимир Путин потребовал добиваться конкретных результатов при реализации нацпроектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Национальные проекты должны дать конкретные результаты, которые люди почувствуют на себе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании президиума Государственного совета в Крыму, которое впервые прошло в новом для себя формате. За день до заседания участники провели рабочий семинар по вопросам реализации нацпроектов — его итоги были подведены уже на серии круглых столов с участием главы государства. Такой нестандартный формат будет введен в практику мероприятий с участием президента, сообщил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По мнению экспертов, добиться результатов при реализации нацпроектов в регионах помогут инвестиции с «отложенным эффектом». При грамотном подходе эта мера обеспечит прирост ВВП уже с 2020–2021 годов.

Новый формат

Заседание президиума Госсовета в Ялте прошло в необычном формате. За день до встречи с главой государства участники обсудили реализацию национальных проектов в форме семинара, а уже на заседании губернаторы, члены правительства и эксперты сидели за тематическими круглыми столами.

Системные вопросы развития страны за одним столом с президентом обсуждали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощники главы государства Андрей Белоусов и Игорь Левитин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие круглые столы были посвящены демографии, здравоохранению, культуре и образованию, жилью и городской среде, а также — экологии и цифровой экономике. Само мероприятие носило отчасти неформальный характер — все его участники были без галстуков.

Как пояснил «Известиям» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в будущем такой формат совещаний планируется ввести в практику заседаний с главой государства.

Новый формат заседаний президиума Госсовета принципиально меняет не только логику проведения таких мероприятий, но и их цели и результаты, уверен генди⁠ректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Обсуждение идей и проектов в специально выделенных «командах» и режим «брейнсторма» намного продуктивнее, чем традиционное обсуждение. Думаю, результативность работы Госсовета серьезно повысится, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Реальные перемены

Дело не в указе и даже не в нацпроектах, в которые «упакована» работа по достижению известных и необходимых для страны показателей, подчеркнул Владимир Путин. Главное — результаты этой работы в будущем, считает российский лидер.

— Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты. Мы с вами говорили о том, что нужно добиться прорыва — именно прорыва — по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и еще многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше, — обратился президент к участникам заседания.

Основную роль в этом вопросе глава государства отвел региональным властям, призвав губернаторов добиваться результатов не в учреждениях, а в конкретных городах, поселках и деревнях.

— Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное такое выражение есть — «средняя температура по больнице». Вот нам среднее по больнице не нужно, нам нужны конкретные результаты, так, чтобы люди их увидели, — пояснил президент.

Нужны не гладкие и красивые формулировки на бумаге — важно, чтобы изменения дошли до каждого, чтобы люди почувствовали результат на своей жизни, на уровне заработной платы и пенсий, добавил Владимир Путин.

— Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем и как это важно для людей, чтобы это были реальные деньги, а не какие-то проценты усредненные. Что называется, «на руки». Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — это важно, — пояснил российский лидер.

Ближе к людям

Среди первостепенных задач — повышение качества образования на всех уровнях, цифровизация и расширение образовательной инфраструктуры, охватывающей все регионы страны, подчеркнула министр просвещения Ольга Васильева.

Детальные шаги в этом направлении содержатся в десяти утвержденных федеральных проектах нацпроекта «Образование». Документ станет основой для решения глобальной задачи прорыва и вхождения страны в десятку лучших стран по качеству общего образования, пояснила министр.

Школа за последние годы перестала быть сферой услуг и это — одно из главных достижений, уверен президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

— В школы вернули процесс воспитания и социализации. Школа не должна быть комбинатом, в котором занимаются лишь накачиванием знаниями, в школах должны подготовить личность, — пояснил он «Известиям».

Произошли серьезные изменения и в структуре: маленькие школы перестали закрываться или объединяться с более крупными. Растет и число сельских школ. Но чтобы все эти процессы шли верным курсом, нужно увеличить бюджет на образование хотя бы до 10% от ВВП, констатировал Сергей Комков.

В системе здравоохранения за последние несколько лет создана хорошая база для качественного прорыва, заявили «Известиям» в пресс-службе Минздрава. Так, за год реализации проекта «Бережливая поликлиника» время ожидания в очереди в регистратуре сократилось в среднем в пять раз, в очереди на прием к врачу — в 3,2 раза, а прохождения диспансеризации — в 2,3 раза. При этом время непосредственной работы врача с пациентом удлинилось почти в два раза. Задача — масштабировать этот опыт, подчеркнули в ведомстве.

— Сейчас активно идет доформирование сети медицинских организаций первичного звена, при этом параллельно решается проблема кадрового дефицита. Так в рамках программы «Земский доктор» уже более 29 тыс. врачей переехали работать в сельскую местность, рабочие поселки и поселки городского типа. С 2018 года программа распространилась на малые города с численностью населения до 50 тыс/ человек, а также на фельдшеров («Земский фельдшер»), — привели данные в министерстве.

Мультипликативный эффект

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах обратил внимание на то, что нацпроекты, как и любые инвестиции, могут приносить как одноразовый, так и мультипликативный эффект.

— Можно разово потратить деньги, и тогда в отдельно взятом регионе вырастет валовый региональный продукт. А вот если это вложения в инфраструктуру, если это улучшает качество жизни, здоровье и работоспособность населения, повышает способность экономики производить те же хорошо построенные дороги — получается эффект мультипликатора: вкладываешь рубль, получаешь червонец, — пояснил эксперт. — Именно поэтому нужен механизм выбора и механизм оценки. Пока заявлены только самые большие параметры нацпроектов, и в рамках этих программ нужно будет очень аккуратно отбирать те статьи, на которые будут тратиться деньги.

Кроме того, есть разные оценки влияния реализации нацпроектов на ВВП, отметил Антон Табах.

— В одних случаях речь идет о приросте на 0,5 п.п. начиная с 2020 года, в других показатель может вырасти более чем на 1 п.п. Но пока не определен список проектов, эффект оценить нельзя, — сказал он. — Потому что при вложении средств в строительство дороги или парка развлечений будет очень разное влияние на ВВП. Эффект может быть долгосрочным или краткосрочным. При грамотном подходе это обеспечит прирост ВВП более чем на 1 п.п., начиная с 2020–2021 годов.

Национальные проекты не могут оцениваться исключительно по критерию абстрактно понимаемой «эффективности». Они должны приводить к позитивным изменениям в жизни людей, причем изменениям очевидным и заметным, подчеркнул в беседе с «Известиями» Дмитрий Орлов. По мнению политолога, именно на таком смещении акцентов при оценке нацпроектов и настаивает глава государства.

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