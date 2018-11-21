На мирных рельсах: военные заводы «разоружат» под нужды нацпроектов

Производство продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должно быть увязано с национальными проектами. Об этом президент России заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи. Для этого необходимо создать отдельную систему планирования производства и продаж, подчеркнул Владимир Путин. По словам главы государства, доля невоенного производства на оборонных заводах сегодня составляет уже более 20%.

Задача по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения была поставлена еще в послании Федеральному Собранию в 2016 году, напомнил глава государства. Он отметил, что ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий к 2020-му году должна составить 17%, к 2025-му – 30%, а к 2030-му – 50%.

- Решение этой задачи должно дать организациям ОПК возможность уверенно смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день, работать на полную мощность, без простоев, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдет и масштабы гособоронзаказа объективно снизятся, - подчеркнул Владимир Путин. - Диверсификация укрепит экономическую устойчивость всего оборонно-промышленного комплекса, а также критической инфраструктуры в условиях киберугроз, других рисков, валютных колебаний и так далее, и тому подобное, то есть позволит минимизировать воздействие тех факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию большинства инвестиционных программ наших инфраструктурных монополий и госкорпораций.

Некоторые крупные компании уже заметно увеличили объем выпуска гражданской продукции и в этом году выходят на показатели, намеченные на 2020 год, отметил глава государства.

- Так, согласно прогнозу, доля гражданской продукции «Ростеха» вплотную приблизится к 29%, а в целом по ОПК эта доля должна составить 20,7%, - уточнил он.

Предложения президента

Диверсификация ОПК – одна из ключевых, стратегических национальных задач, отметил российский лидер и предложил ряд первоочередных шагов в решении этого вопроса.

- Необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Ее, к сожалению, нет, - констатировал Владимир Путин. - Речь идет о том, чтобы четко, как минимум на трехлетний период, с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. На первый взгляд, это административный подход, но, судя по всему, по-другому невозможно, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, в целом работа идет медленно.

Предстоит также определить объемы и «линейку» необходимой господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на НИОКРы, добавил президент.

- Процесс диверсификации должен быть органично увязан с реализацией национальных проектов или программ развития. Участие ОПК в таких проектах служит важным инструментом стимулирования спроса, наращивания объёмов производства и сбыта гражданской продукции этих предприятий, – сказал он. - В этой связи считаю целесообразным соотнести планы оборонных предприятий по производству такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций, а также с планами закупок федеральных органов исполнительной власти, участвующих в национальных проектах. Это техническая, но непростая работа. Ее нужно сделать обязательно.

На совещании, прошедшем 24 января в Уфе, президент поручил до конца года подготовить необходимую для обеспечения процесса диверсификации ОПК законодательную базу. По словам Владимира Путина, необходимо определить номенклатуру и размер доли гражданской продукции оборонных предприятий, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями и федеральными органами власти.

Непростая задача

Программа диверсификации принималась в период масштабного перевооружения армии. После того как предприятия нарастят свои возможности, а закупок станет меньше (после 2020 года Вооруженные Силы должны быть оснащены новой техникой на 70%), военно-промышленный комплекс начнет использовать свои мощности для выпуска гражданской продукции и не будет зависеть от военных заказов, пояснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Вадим Козюлин.

– Директорам военных предприятий предлагают самостоятельно искать свою нишу и зарабатывать. Это непростая задача в условиях глобальной конкуренции, – сказал он.

По словам эксперта, подобные проекты реализовывались СССР и США после Второй мировой войны. К примеру, в Штатах переучивали работников, развивали меры соцподдержки и увеличивали пособие по безработице, чтобы стимулировать спрос на продукцию гражданского назначения.

– Проблема в том, чтобы найти товар, который соответствует профилю завода, а главное – найти потребителя, – сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Сделать это будет непросто, но в какой-то степени это станет гарантией выживания завода. У предприятия, выполнившего заказ и, к примеру, поставившего сотню единиц техники, после этого начнет падать прибыль. Создание же гражданского сектора компенсирует эти потери.

Заводы по производству самолетов и вертолетов, как правило, сохраняют коммерческий потенциал и в отсутствие оборонных заказов, добавил эксперт. Положительным примером, по его мнению, может служить и деятельность концерна «Калашников», который совершил большой прорыв на международном рынке.