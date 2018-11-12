Не на бумаге: Путин поручил разобраться с ростом налоговой нагрузки

Правительству необходимо проанализировать уровень налоговой нагрузки на население в российских регионах. Такое поручение президент Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также обратил внимание кабмина на необходимость совершенствования системы государственных закупок лекарств.

О росте фискальной и квазифискальной нагрузки на население президенту во время недавней встречи в «Ново-Огарево» сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

— Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет, — обратился глава государства к председателю правительства.

После принятия закона об изменениях налоговой системы, включающих в том числе повышение НДС на 2%, Дмитрий Медведев заявлял, что ближайшие шесть лет правительство не планирует увеличивать уровень фискальной нагрузки. Ее уровень в России сейчас соответствует тому, который принят в странах Организации экономического сотрудничества и развития, ранее отмечал глава правительства.

На встрече президента с кабинетом министров обсуждались и промежуточные итоги работы информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов.

Эта система предназначена для предотвращения неэффективных расходов государственных ресурсов при закупках лекарственных препаратов и является частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, пояснила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

— На 9 ноября число контрактов, обработанных в системе, превысило 506 тыс. — на сумму более 501 млрд рублей. Из них при помощи каталога описано 73% — 373 тыс. контрактов на сумму, превышающую 351 млрд рублей. Средневзвешенные цены сейчас могут рассчитываться для 3 тыс. однородных групп лекарственных препаратов, — доложила президенту министр.

В перспективе государственный контроль должен охватить все этапы закупок, начиная со стадии планирования, добавила она.

— Все-таки конечная задача, конечная цель — это предотвращение закупок по повышенным ценам и соответственно дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий. В этом-то смысле она функционирует, выполняет свою задачу, как вы считаете? — обратился к главе ведомства Владимир Путин.

Сейчас система выполняет свою задачу, пояснила Вероника Скворцова. По ее словам, предварительные данные показывают, что по целому ряду однородных групп лекарств цена уже снижается на 10–15%.

— Расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить (цену. — «Известия») более существенно, — отметила глава Минздрава.

Обсудили на совещании и проблему утилизации твердых бытовых отходов. Как пояснил после встречи министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, президент поручил поставить на контроль возможный рост тарифов после введения новой системы обращения с ТБО.

По словам министра, рост тарифов возможен в ряде крупных регионов, например в Красноярском крае.

— Наша задача, конечно, не допустить сильного роста. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Решения по тарифам, уточнил глава ведомства, будут приниматься на уровне регионов, однако эта работа будет тщательно контролироваться ФАС и правительством России.