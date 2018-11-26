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Беспилотные авто пустят на московские дороги с 1 декабря

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Об этом глава правительства сам сообщил в ходе совещания с вице-премьерами в Горках в понедельник, 26 ноября.  

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Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года, уточнил вице-премьер Максим Акимов. 

«Это общий срок эксперимента, но я надеюсь, что уже через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и по корректировке технических регламентов», — приводит слова Акимова агентство ТАСС

В конце октября в России испытали беспилотный комбайн. В машину встроен искусственный интеллект и система технического зрения. Точность обработки поля — 2 см.

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