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Путин рассказал о потере ЕС 400 тыс. рабочих мест из-за санкций

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Фото: TAСС/Zuma/Michael Debets
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Антироссийские санкции стали ударом для Европы, которая потеряла 400 тыс. рабочих мест. Об этом в среду, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

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«Любые политически мотивированные незаконные с точки зрения международно-правовых норм, норм ВТО ограничительные меры вредны для всех, в том числе для тех, кто это делает», — приводит ТАСС слова Путина.

Российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и Евросоюзом до введения санкций составлял $450 млрд, а сейчас — $236 млрд.

23 ноября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что, согласно подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб Евросоюза от санкций составил €100 млрд.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав России после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.

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