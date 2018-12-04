Российские артисты раскрыли размер своих пенсий

Российские музыканты и артисты рассказали о размере полагающихся им пенсионных выплат и своем отношении к работе после выхода на заслуженный отдых. Так, телеведущая Роза Сябитова отметила, что получает 14 тыс. в месяц, но не собирается жить только на эту сумму, пишет «СтарХит».

«Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу. Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», — сказала ведущая.

Другим артистам выплачивают и меньшую сумму. Так, юморист Владимир Винокур получает 10 тыс. рублей и сразу переводит все средства на благотворительность. Актер Александр Панкратов-Черный получает 13 тыс. рублей, а Алла Пугачева — 17 тыс. рублей.

Размер пенсии Михаила Боярского составляет 20 тыс. рублей, и, по признанию самого актера, он живет очень скромно, поэтому может позволить себе редко выступать, наслаждаясь отдыхом.