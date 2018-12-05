Совфед продлил закон о заморозке накопительной части пенсии

Совет Федерации в среду, 5 декабря, одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года, сообщает «РИА Новости».

Документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Закон поддержали профильные комитеты. Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой пенсии.

В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2020 года. В сентябре 2018 года в ПФР сообщили, что заморозка продлится и в 2021 году.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов. Доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам.