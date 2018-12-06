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Медведев призвал к сокращению дефицита врачей

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек и его необходимо ликвидировать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью журналистам российских телеканалов. Трансляцию ведет «Известия» в четверг, 6 декабря.

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«В одних регионах не хватает терапевтов, педиатров в других — узких специалистов. Нужно готовить новых врачей! Закрывать дефицит! Люди идут учиться на врача, но очень разные вузы. Где-то их готовят по высочайшим стандартам, а где-то не могу так сказать», — сказал он, добавив, что у врачей трудная профессия, идет эмоциональное выгорание. 

Однако, премьер обратил внимание, что значительная часть докторов верны клятве Гиппократа и служат людям. 

«Наши усилия должны быть направлены на подготовку врачей и улучшений условий их труда: мы и зарплату подняли, и оборудование поставили... Еще есть над чем работать. А если кто-то уходит в частные клиники — это их выбор», — добавил премьер.

Он подчеркнул, что стандарты медпомощи должны соблюдаться по всей стране.

Вместе с тем Медведев заверил, что России не грозит дефицит лекарств и повышение цен на них. 

В конце ноября председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин в беседе с «Известиями» рассказал о нехватке врачей этой специальности. По его словам, в рамках программы по борьбе с раком в городских и районных поликлиниках России появятся онкологи и для реализации этой инициативы необходимо привлечь 12,6 тыс. специалистов. При этом на сегодняшний день существует только 7 тыс. подобных докторов.

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