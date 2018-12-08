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Съезд «Единой России» создаст федеральную партийную комиссию по этике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной комиссии по этике.

Она станет центральным органом партии, ее члены будут избираться съездом из числа членов «Единой России» открытым голосованием сроком на пять лет, сообщает «РИА Новости».

В состав комиссии, по решению съезда, вошли 12 человек: член бюро высшего совета ЕР, глава Дагестана Владимир Васильев; член Высшего совета ЕР, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков; член генсовета ЕР, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова; первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов; член президиума генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев; член высшего совета ЕР, депутат Госдумы Александр Карелин; член президиума генсовета ЕР, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов; замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко; член генсовета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев; член высшего совета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, герой Советского Союза Валентина Терешкова; член бюро высшего совета ЕР депутат Госдумы, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров и член высшего совета ЕР, телеведущая Арина Шарапова.

Председатель комиссии будет назначен на первом ее заседании.

Съезд «Единой России» проходит 7–8 декабря. Во второй день в нем принимают участие президент России Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее на съезде Путин рассказал о принципах лидерства в «Единой России». По словам президента, кандидатам без четкой программы действий незачем приходить во власть.

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