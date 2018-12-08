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Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам пяти регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты пятерым главам регионов во время совместного заседания высшего и генерального советов ЕР на съезде партии 8 декабря.

Партбилеты получили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщает ТАСС.

Медведев поздравил глав регионов, вступивших в «Единую Россию».

Он отметил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает «Единая Россия», при этом среди них есть и члены партии, и беспартийные.

«И некоторые главы регионов, которые возглавили в этом году регионы, а некоторые и в предыдущий период, принимают решение о том, чтобы укрепить свое сотрудничество с партией, укрепить свои отношения, создать политический союз с «Единой Россией», — сказал премьер-министр на церемонии вручения партийных билетов.

Он отметил, что корпус высших должностных лиц субъектов РФ обновляется, это естественный процесс.

По итогам Единого дня голосования, состоявшегося 9 сентября, «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах. Также за партией остался контроль во всех гордумах. На выборах губернатора представители «Единой России» победили в 22 регионах из 26.

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