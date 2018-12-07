Путин примет участие в съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин примет участие в съезде партии «Единая Россия». Об этом 7 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам этот факт говорит, что президент по-прежнему остается лидером этой партии. Президент по-прежнему уделяет внимание и значение тем делам, которые делает эта партия», — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России не исключил, что Путин примет участие в съезде правящей партии.

Очередной, 18-й, съезд «Единой России» стартовал 7 декабря в Москве. Он продлится два дня. Ожидается, что на съезде будут обозначены задачи на ближайший период, а также внесены изменения и дополнения в устав партии, уточняет ТАСС.