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Путин примет участие в съезде «Единой России»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин примет участие в съезде партии «Единая Россия». Об этом 7 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам этот факт говорит, что президент по-прежнему остается лидером этой партии. Президент по-прежнему уделяет внимание и значение тем делам, которые делает эта партия», — указал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России не исключил, что Путин примет участие в съезде правящей партии.

Очередной, 18-й, съезд «Единой России» стартовал 7 декабря в Москве. Он продлится два дня. Ожидается, что на съезде будут обозначены задачи на ближайший период, а также внесены изменения и дополнения в устав партии, уточняет ТАСС.

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