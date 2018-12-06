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Путин сходил с лидерами ЕАЭС на балет в Петербурге

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин посетил вместе с лидерами стран ЕАЭС балет «Щелкунчик» в зале Мариинского театра Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в четверг, 6 декабря.

Посещение выступления стало неформальной частью саммита СНГ. Он проходит в Санкт-Петербурге 6 декабря. В нем принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Члены объединения собрались, чтобы обсудить итоги уходящего года и составить планы на 2019 год.

6 декабря председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян после заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил о планах ЕЭК создать платежную систему для Евразийского экономического союза.

Помимо этого Владимир Путин заявил, что лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось согласовать программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

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