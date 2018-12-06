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Лидеры ЕАЭС согласовали программу формирования общих рынков газа и нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось согласовать программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Помимо этого, Путин добавил, что на заседании также обсуждалась кооперация в освоении космоса. Российская делегация также продемонстрировала панно с побывавшими на Международной космической станции флагами стран ЕАЭС и фотографии корабля «Прогресс», который доставил их в космос.

Саммит ЕАЭС проходит в Петербурге 6 декабря. В нем принимают участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Задача встречи — подвести итоги года, в течение которого функции страны-председателя в ЕАЭС выполняла Россия, а также обсудить экономические и политические, а также составить план действий на 2019 год.

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