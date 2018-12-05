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Дом волонтеров создадут в Челябинске для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Дом волонтеров, который станет основной площадкой для подготовки добровольцев к международным событиям 2020 года, откроется в Челябинске осенью 2019 года. Об этом 5 декабря информирует пресс-служба фонда «Росконгресс».

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С инициативой создания этого центра выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала, при этом идею поддержал губернатор региона Борис Дубровский. Кроме того, проект получил президентский грант в 1,7 млн рублей.

Главный Дом волонтеров расположится по адресу: улица Энгельса, 73. На площадке планируется организовать коворкинг-пространство с современным конференц-залом, рабочими зонами и медиацентром. В доме будет проходить обучение добровольцев, и там же они смогут пообщаться и отдохнуть. Кроме того, подобные центры будут созданы в крупных образовательных организациях и в других городах области.

В июле 2020 года в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Набор волонтеров на эти мероприятия стартует в феврале 2019 года. Работу мероприятий будут обеспечивать около 750 добровольцев.

Международный день волонтера отмечается 5 декабря. В среду президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018». Победителем стал автор проекта «Здоровое село» из Смоленской области Антон Коротченко.

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