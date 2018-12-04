Итоги Года волонтера подвели в Москве

Итоги Года волонтера подвели 4 декабря на Международном форуме добровольцев на ВДНХ в Москве. О статистике рассказал председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

По его словам, опросы показали, что треть жителей страны в течение последнего года оказывали помощь делами, еще треть — вещами, каждый четвертый россиянин давал деньги, а каждый десятый — выделил нуждающемуся продукты питания. Метелев уточнил, что помощь делами выбирает преимущественно молодое поколение, а вещами помогают люди средних лет. Опрос также показал, что за последний месяц 38% жителей России оказывали помощь незнакомым людям, пишет НСН.

«Это вдвое больше, чем раньше! Возможно, не только благодаря росту числа добровольцев, но и потому, что люди чаще стали осознавать себя ими, делиться историями, вдохновляющими окружающих. Их отношение меняется, формируется культура, а это в том числе то, на что был нацелен Год добровольца», — приводит слова Метелева RNS.

Отмечается, что в целом 61% волонтеров составляют женщины, однако постепенно увеличивается и количество волонтеров-мужчин. 27% россиян признались, что за последний год поменяли отношение к добровольчеству в лучшую сторону, а 17% задумывались о том, чтобы самим стать волонтерами, пишет «РИА Новости».

27 ноября сообщалось, что правительство России утвердит концепцию развития волонтерства до конца года.