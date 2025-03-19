Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Армия
Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ
Мир
Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве
Армия
ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Мир
В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Мир
В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине
Мир
Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
Спорт
Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса
Мир
Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Общество
В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине

0
EN
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Норвегия выделила на помощь Украине $8 млрд в 2025-м. Всего до 2030 года Осло планирует передать Киеву $20 млрд, из которых $5,3 млрд уже были предоставлены в 2022–2024 годах, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине
Почему европейские страны заинтересованы в продолжении боевых действий

«Действительно, 6 марта норвежское правительство объявило об увеличении объема помощи Украине в 2025 году на $4,7 млрд, до в общей сложности $8 млрд в текущем году и $20 млрд в 2022–2030 годах, включая $5,3 млрд уже предоставленные Киеву в 2022–2024 годах», — сказали в диппредставительстве.

До недавнего времени Норвегия по большей части передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО, БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки, самолеты и прочее, а также 155-мм боеприпасы и иное снабжение из наличия своих ВС. Однако, как признают местные военные, запасы на их складах близки к исчерпанию.

«Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивание военного производства. Кроме того, здесь осуществляется масштабная модернизация ВС Норвегии. По мере поступления современных систем вооружений списанная техника может передаваться Киеву», — сказали «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

На фоне украинского конфликта Норвегия хорошо заработала на поставках газа в Европу после отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей. Норвежские власти послушно следуют в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной «партии войны», нацеленной на нанесение России «стратегического поражения» посредством продолжения «прокси-войны» с нашей страной «до последнего украинца», заявили в посольстве РФ в Осло. Там полагают, что у Норвегии остается потенциал для дальнейшего усиления накачки киевского режима.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Скандинавские карманы: Дания, Норвегия и Швеция выделят $12 млрд Киеву в 2025-м

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025