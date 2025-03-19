Норвегия выделила на помощь Украине $8 млрд в 2025-м. Всего до 2030 года Осло планирует передать Киеву $20 млрд, из которых $5,3 млрд уже были предоставлены в 2022–2024 годах, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

«Действительно, 6 марта норвежское правительство объявило об увеличении объема помощи Украине в 2025 году на $4,7 млрд, до в общей сложности $8 млрд в текущем году и $20 млрд в 2022–2030 годах, включая $5,3 млрд уже предоставленные Киеву в 2022–2024 годах», — сказали в диппредставительстве.

До недавнего времени Норвегия по большей части передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО, БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки, самолеты и прочее, а также 155-мм боеприпасы и иное снабжение из наличия своих ВС. Однако, как признают местные военные, запасы на их складах близки к исчерпанию.

«Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивание военного производства. Кроме того, здесь осуществляется масштабная модернизация ВС Норвегии. По мере поступления современных систем вооружений списанная техника может передаваться Киеву», — сказали «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

На фоне украинского конфликта Норвегия хорошо заработала на поставках газа в Европу после отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей. Норвежские власти послушно следуют в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной «партии войны», нацеленной на нанесение России «стратегического поражения» посредством продолжения «прокси-войны» с нашей страной «до последнего украинца», заявили в посольстве РФ в Осло. Там полагают, что у Норвегии остается потенциал для дальнейшего усиления накачки киевского режима.

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Скандинавские карманы: Дания, Норвегия и Швеция выделят $12 млрд Киеву в 2025-м