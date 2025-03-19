Скандинавские карманы: Дания, Норвегия и Швеция выделят $12 млрд Киеву в 2025-м

Дания, Норвегия и Швеция суммарно на 2025-й выделили Украине около $12 млрд, хотя за 2022–2024 годы они передали Киеву около $20 млрд. Об этом «Известиям» рассказали российские дипломаты. Три королевства сохраняют потенциал для дальнейшего наращивания поставок оружия Украине. На фоне усилий США по мирному урегулированию конфликта и раскола в ЕС по этому поводу страны Северной Европы стали одними из основных защитников идеи увеличения помощи ВСУ, включая отправку войск на территорию Украины.

Страны Скандинавии увеличивают поддержку Украины

Швеция, Норвегия и Дания выделили около $12 млрд на поддержку Украины в 2025 году, сообщили «Известиям» в посольствах РФ в этих странах. При этом в 2022–2024 годах три северных королевства направили Киеву чуть более $20 млрд. Стокгольм, Осло и Копенгаген готовы продолжать накачивать ВСУ оружием, несмотря на наметившийся диалог между США и Россией по урегулированию украинского конфликта.

Правительство Норвегии 6 марта заявило об увеличении объемов поддержки на $4,7 млрд, итоговая сумма в 2025-м году составит почти $8 млрд. Общие расходы Осло на помощь Украине в 2022–2030 годах должны составить почти $20 млрд, из которых $5,3 млрд уже были переданы Киеву с начала СВО, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

Несмотря на то, что в эти суммы входит не только военная помощь, именно она занимает большую часть. До недавнего времени Норвегия в основном передавала Киеву вооружения и военную технику, в том числе средства ПВО, БПЛА, ракетные и артиллерийские системы, танки, самолеты и прочее, а также 155-миллиметровые боеприпасы и иное снабжение из наличия своих вооруженных сил. Однако, как признают местные военные, запасы на их складах близки к исчерпанию.

— Теперь в Осло делают ставку на приобретение оружия для ВСУ у норвежского, западного и с недавних пор напрямую у украинского ВПК, а также на участие в многосторонних механизмах оборонных закупок и наращивание военного производства. Кроме того, осуществляется масштабная модернизация ВС Норвегии. По мере поступления современных систем вооружений списанная техника может передаваться Киеву, — подчеркнули в российском диппредставительстве.

В Дании действует программа долгосрочной поддержки Украины, в 2025-м на военную помощь Киеву королевство выделило порядка $1,35 млрд. Всего с начала СВО поддержка составила порядка $7,5 млрд. Хотя Копенгаген не раз давал понять, что готов увеличивать объемы помощи Киеву, изыскать дополнительные средства на эти цели будет сложно, сказали «Известиям» в российском посольстве в Копенгагене. При этом в Дании готовы не только поставлять оружие Украине, но и направить свои войска в составе миротворческого контингента, на котором настаивают Франция и Великобритания. В Норвегии и Швеции такую возможность не отрицают, но о своей готовности принять участие в подобной акции пока не заявляют. Напомним, Россия выступает против ввода миротворцев ЕС или НАТО на Украину.

— Принципиальная готовность Дании — в случае заключения перемирия или мирного договора — рассмотреть возможность отправки на Украину своего воинского контингента, закамуфлированного под «миротворцев», поддержана парламентскими партиями и не вызывает противодействия в датском обществе. Здесь уверены в том, что такими мерами Запад будет обеспечивать мир на Украине и безопасность Европы. Мнение России на этот счет Дания игнорирует, — заявили «Известиям» в посольстве РФ в Дании.

Общий объем помощи Киеву, оказанной Стокгольмом после начала СВО, составляет $7,32 млрд, из них военной — на $6,19 млрд, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Швеции. Буквально 12 марта Стокгольм решил передать Украине 18 артиллерийских установок Archer и пять радиолокационных установок контрбатарейного огня Arthur.

Шведское правительство утвердило трехлетний план военной помощи Киеву в размере $7,5 млрд на 2024-2026 годы. Каждый год выделяется треть этой суммы, в 2025 поддержка составит $2,5 млрд, сказали «Известиям» в посольстве РФ в Швеции.

Каких-либо признаков изменения позиции Стокгольма по отношению к конфликту на Украине на фоне инициатив администрации Дональда Трампа по возобновлению диалога с Россией пока не просматривается. Таким же неизменным остается и конфронтационный курс Швеции в отношении России. Здесь по-прежнему придерживаются согласованной Брюсселем линии на «мир через силу» и, похоже, не готовы всерьез рассматривать варианты урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами, резюмировали в российском диппредставительстве в Швеции.

Почему Скандинавия — один из главных сторонников Украины

Дания, Норвегия и Швеция входят в число лидеров по затратам на помощь Украине в пересчете на душу населения, писали ранее «Известия». Если брать суммарную поддержку трех скандинавских стран, то она больше, чем аналогичная двусторонняя помощь от Германии ($18,5 млрд), Франции ($5,26 млрд) или Великобритании ($15,9 млрд). Однако стоит учитывать, что европейские страны осуществляли поставки еще и по линии ЕС, а не только по двусторонним каналам.

Масштабная поддержка Украины выгодна местному военно-промышленному комплексу, особенного шведскому. Согласно опубликованному в марте докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Швеция входит в топ-25 главных экспортеров оружия в мире. К ведущим шведским оборонным компаниям относятся известные на весь мир бренды Volvo и Saab. В лидерах по экспорту оружия и Норвегия, которая увеличила свою долю с 0,3% в 2019-м до 0,8% в 2024-м. Дания же вошла в топ-30 главных импортеров оружия: королевство увеличило свою долю на мировом рынке с 0,2% в 2019-м до почти 1% в 2024-м.

Важную роль играют историческое причины и восприятие России как врага. К примеру, Швеция более 10 раз (по некоторым данным — 16) воевала с Россией, шведская элита всегда воспринимала нашу страну как экзистенциальную угрозу. Антироссийская позиция Дании во многом обусловлена тесными связями с Великобританией, которая сейчас не демонстрирует готовности к диалогу с Россией, сказал «Известиям» доцент РГГУ Вадим Трухачев.

— Швеция, Дания и Финляндия — три страны, где русофилов меньше всего в мире, их даже в Польше и в Прибалтике больше. В Норвегии ситуация обстоит чуть лучше, это усредненный по европейским меркам вариант, — отметил эксперт.

Несмотря на свою русофобию, жители трех королевств не горят желанием лично воевать на стороне ВСУ. В частности, по данным Минобороны России, с февраля 2022-го на Украину прибыли лишь 88 наемников из Швеции, 69 «солдат удачи» из Дании и 61 норвежец. Идея отправки войск на Украину для неминуемого конфликта с Россией пользуется поддержкой не более 10% населения, считает Трухачев. Консенсуса по этой инициативе в ЕС нет, например, премьер Италии Джорджа Мелони назвала сложным, рискованным и малоэффективным предложение Франции и Британии об отправке миротворцев на Украину.

На фоне диалога США и России Европа в целом (за исключением нескольких стран) не идет на контакты с Москвой и продолжает антироссийский курс. В частности, в феврале ЕС принял 16-й пакет санкций и начал подготовку 17-го. Тем не менее смена американской позиции поколебала единство европейского блока. На этом фоне попытку перехватить лидерство среди европейских членов НАТО предпринял президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году. Ранее лидер Пятой республики говорил о необходимости развертывания французского «ядерного зонтика» над Европой.



Несмотря на усилия Брюсселя, 17 марта главы МИД стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд. Еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас ранее предложила «оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее €20 млрд, а потенциально — до €40 млрд в зависимости от потребностей» Киева. План также включает предоставление ей 2 млн артиллерийских снарядов в этому году на сумму €5 млрд. По данным AFP, против этой инициативы выступают Венгрия, а также Франция, Италия и Испания. В других странах ЕС тоже идет дискуссия о продолжении помощи Киеву. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году.



Если по линии ЕС утвердить увеличение поддержки Киева не получится, то в дело вступит так называемая коалиция «желающих» под руководством Франции и Великобритании. Потенциально в нее могут войти, по словам британского премьера Кира Стармера, более 30 стран, включая как раз Данию, Швецию и Норвегию. Норвегия хоть и не входит в ЕС, как и Великобритания, но тесно координирует свою политику с Брюсселем, подчеркнул Трухачев.