Клан или пропал: Запад формирует новые альянсы внутри НАТО

ЕС не будет принимать коллективное решение об отправке войск на Украину, заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Между тем на встрече с новым канадским премьером Марком Карни президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что две страны будут поддерживать Киев именно как «миротворческие державы». Накануне же глава Пятой республики дал понять: ему не нужно разрешение России, чтобы направить войска на Украину. Попытки союзников Киева принять активное участие в урегулировании свидетельствуют о фрагментации НАТО и появлении внутри альянса новых военных союзов, говорят эксперты. Москва же считает неприемлемым присутствие на украинской территории натовских войск в любом виде, будь то под эгидой ЕС или самого альянса. При этом МИД РФ не исключает возможность размещения там невооруженных наблюдателей или гражданской миссии.

Внутри НАТО начинают образовываться новые блоки

Западные союзники Киева не перестают при любой удобной возможности показывать свою способность действовать обособленно от США в деле украинского урегулирования и противодействия России. Показательно, что свой первый зарубежный визит новый премьер-министр Канады решил совершить во Францию, демонстративно проигнорировав своего ближайшего соседа. 17 марта в Париже Марк Карни подтвердил Эммануэлю Макрону, что его страна «всегда и во всем будет обеспечивать безопасность Европы». Глава же Пятой республики сказал, что Канада и Франция станут поддерживать Украину в качестве «миротворческих держав».

Эммануэль Макрон, который активно продвигает инициативу отправки миротворческого контингента на Украину, накануне заявил, что ее союзники не обязаны спрашивать у России, одобряет она или нет подобную миссию, поскольку последнее слово остается «за суверенной Украиной». По словам французского президента, речь может идти, например, о «размещении нескольких тысяч военнослужащих от каждой страны в ключевых точках для проведения обучения» и «демонстрации нашей долгосрочной поддержки» Украины.

Пока еще рано говорить о формировании нового трансатлантического союза, но на фоне трений между США и их партнерами внутри НАТО начинают образовываться субблоки и «клубы по интересам», объясняет «Известиям» профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

— Уже есть франко-британский и британско-польский военные альянсы, вполне может и появиться двусторонний франко-канадский механизм, — добавил он.

Такие процессы при этом на руку новой американской администрации, которая не скрывает своего стремления переложить на плечи европейцев заботы об их защите. В Белом доме уже заявили, что на возможную миротворческую миссию на Украине не будет распространяться V статья Устава НАТО о коллективной обороне.

— Трамп тем самым как бы говорит России: «Вы можете спокойно воевать на Украине с европейцами в рамках ограниченного конфликта». Сценарий конфликта между ЕС и Россией вполне устраивает новую администрацию, — считает Алексей Фененко.

Показательно, что сразу после Макрона Карни собирается встретиться со своим британским коллегой Киром Стармером, который также выступает за размещение миротворцев на Украине. Если верить The Times, Лондон готов на бессрочной основе отправить туда тысячи своих солдат. 20 марта в британской столице должна пройти встреча министров обороны стран, часть которых входит в так называемую коалицию желающих.

Напомним, Канада участвовала ранее в десятках миротворческих операций, в том числе под эгидой ООН. В числе государств, желающих отправить своих миротворцев на Украину, фигурируют кроме Франции, Великобритании и Канады также Австралия и Швеция.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни Фото: REUTERS/Thomas Padilla

Будет неверным и даже опасным не замечать того, что в Европе зарождается новое стратегическое мышление в условиях формирования многополярного мира, говорит «Известиям» аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.

— Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил готовность обсудить интегрированный европейский ядерный зонтик, что считается одним из важных признаков эпохального тектонического сдвига в видении европейской безопасности. Европейцы предпочли пойти по пути выдвижения собственных предложений, а не двигаться в фарватере за основным союзником в лице Соединенных Штатов. В целом появление более сильной и стратегически независимой Европы вполне возможно, но с осознанием того, что это будет стоить больших ресурсов, усилий и времени, тогда как украинский вопрос решается здесь и сейчас, — отметил он.

В ЕС нет единства по вопросу отправки миротворцев на Украину

Понимая риски конфронтации с РФ, не все страны Европы горят желанием посылать своих солдат на украинскую территорию. Например, на встрече в Брюсселе 17 марта глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим против отправки военнослужащих в миссии НАТО или Евросоюза: «Мы могли бы сделать это в случае миссии ООН в буферной зоне при одобрении Совета Безопасности ООН. Но пока давайте закончим сначала войну, а потом посмотрим, что будет дальше». Против преждевременной отправки миротворцев на Украину высказались и в Берлине. Инициатива Парижа и Лондона не по душе и Словакии, Финляндии и Хорватии.

На вопрос «Известий», будет ли Европейская комиссия настаивать на том, чтобы страны ЕС получали разрешение СБ ООН на проведение миротворческих миссий на Украине, представитель ЕК ответила уклончиво.

Фото: РИА Новости/МИД РФ

— ЕС и государства-члены будут продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне. Это наш приоритет сегодня. Решение об отправке войск остается за государствами-членами, — сказала Анита Хиппер.

Впрочем, очевидно, что Москва будет блокировать в СБ ООН подобные миротворческие инициативы, и если западные страны и попытаются такую миссию провести через Совбез, то только чтобы потом заявить, что «злая Россия» заблокировала их «мирное» предложение, считает старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

— Скорее всего, западные страны будут действовать в ущерб международному праву. В любом случае желание Макрона создать «коалицию желающих» внутри НАТО вполне на руку США, которые хотят переложить на Европу все расходы по Украине, — сказал он «Известиям».

Хотя Брюссель и называет поддержку Киева своим приоритетом, ЕС между тем не удалось согласовать 17 марта новый пакет помощи Украине на сумму €40 млрд. «В частности, Венгрия выступила категорически против выделения Киеву €20 млрд на военные нужды». «Мы не позволим тратить деньги венгерского народа на дальнейшие поставки оружия, тем самым продлевая конфликт», — сказал глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Важно уметь отличать европейскую пропагандистскую риторику от реальных возможностей, считает Тигран Мелоян.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Таких финансовых возможностей у ЕС вкупе с Великобританией сейчас не имеется даже ценой урезания социальных расходов, что, несомненно, запустит процессы смены власти. Крупнейшие европейские страны имеют необеспеченные пенсионные обязательства в размере нескольких сотен процентов ВВП, — напомнил эксперт.

По его мнению, в сочетании с низкой демографией, ростом расходов на оборону ситуация в ЕС «всё больше походит на скатывание в катастрофу».

Как урегулирование видят в Москве

В любом случае для Москвы сценарий с вводом «миротворцев» остается неприемлемым. 17 марта в интервью «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Россия не потерпит присутствия натовских контингентов на Украине и неважно, будут ли они размещены под «шильдиком» Евросоюза, НАТО или в национальном качестве.

«В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — сказал дипломат.

По его мнению, о миротворцах можно будет говорить только после того, как будет достигнуто соглашение. «И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока сотрясание воздуха», — добавил Грушко.

Замглавы МИД России Александр Грушко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На данный момент Москва не отвергает идею окончания конфликта дипломатическим путем. Так, комментируя 13 марта план 30-дневного перемирия, предложенный Вашингтоном по итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде, российский президент Владимир Путин перечислил множество дополнительных условий, которые должны быть соблюдены. Сюда входит и контроль за соблюдением прекращения огня, и отказ Украины от насильственной мобилизации и новой военной помощи со стороны Запада.

Тема украинского урегулирования стоит в числе прочего и в повестке телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который намечен на 18 марта. В Белом доме утверждают, что стороны никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас, и Трамп решительно настроен достичь этой цели. При этом, по словам американской стороны, он готов задействовать «рычаги давления» на Москву.