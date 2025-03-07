Оружейная доплата: в ЕС утвердили план усиления обороны союза

План перевооружения Европы, утвержденный на экстренном саммите ЕС, предполагает выделение €800 млрд и потребует значительного увеличения налоговой нагрузки на страны объединения. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте. Сумма в четыре раза превышает годовой бюджет блока, поэтому в экспертном сообществе отмечают, что главам стран будет крайне тяжело объяснить населению, зачем такие суммы вкладываются не в социальную сферу и решение экономических проблем, а идут на ВПК и новую помощь Киеву. О попытках Евросоюза достичь оборонной автономии от США на фоне изменившейся позиции Вашингтона по конфликту на Украине — в материале «Известий».

В ЕС рассмотрели проект по перевооружению

Главы стран Евросоюза в присутствии Владимира Зеленского согласовали 6 марта в Брюсселе амбициозный план Rearm Europe. Проект по перевооружению Европы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 4 марта, то есть сразу после объявления Вашингтоном о приостановке военной помощи Киеву. Основная идея документа состоит в том, что Европа должна взять заботы о своей безопасности в свои руки, а не полагаться на НАТО и США.

Для этого предлагается выделить в ближайшие годы до €800 млрд. Большую часть на перевооружение — €650 млрд — пожертвуют страны-члены. С этой целью для них ослабят фискальные правила ЕС, что позволит отступить от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП и увеличить расходы на оборону на 1,5%. Оставшиеся €150 млрд должны быть выделены в качестве кредитов ЕС. Последняя сумма будет предназначена для закупки общеевропейских средств обороны: ПВО, артиллерии, БПЛА, а также средств кибер- и радиоэлектронной борьбы.

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По итогам саммита, главы стран ЕС приветствовали ослабление фискальных правил ЕС, подчеркнув «необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону». Что касается механизма выделения кредита в размере €150 млрд, Европейский совет пока только принял к сведению это предложение Еврокомиссии и намерен рассмотреть его в срочном порядке. 26 из 27 европейских лидеров, за исключением венгерского премьера Виктора Орбана, подписали также декларацию ЕС об отправке военной помощи Украине.

ЕС планирует потратить на оборону сумму, в четыре раза превышающую его годовой бюджет, который равен €200 млрд, и это потребует значительного увеличения налогового бремени стран ЕС, и в особенности Франции и Германии, считает евродепутат Тьерри Мариани.

— Сегодня, как вы знаете, Европейский союз, по существу, финансируется на 90–95% за счет дотаций от стран-членов. 41% этих фондов составляют поступления от Германии и Франции. Я думаю, что это еще один шаг к мечте Брюсселя о введении общеевропейского налога для всех граждан ЕС, что, по сути, будет означать упразднение суверенитета отдельных стран, — сказал он.

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Показательно, что накануне саммита глава Пятой республики Эммануэль Макрон выступил с обращением к французам, попытавшись обосновать, почему для Европы столь важно в разы повысить расходы на оборону. Как обычно, главным аргументом стала пресловутая «российская угроза». По словам Макрона, нет никаких гарантий того, что Россия не нападет на другие страны Европы. Так, он указал на планы России увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, а количество танков и истребителей — до 7 тыс. и 1,5 тыс. соответственно. По мнению Макрона, в этой ситуации Франции ничего не остается, как запустить «стратегические дебаты» о защите своих союзников на европейском континенте с помощью французских сил ядерного сдерживания.

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— Власти и СМИ нам постоянно говорили, что Россия — банкрот, что у нее нет денег на вооружение солдат и что Россия ворует стиральные машины, чтобы делать ракеты. А теперь внезапно нам говорят, что российские танки едут в Европу. Речь Макрона — это просто способ объяснить французам, что им придется платить, — считает Тьерри Мариани.

Реакция Кремля на планы ЕС

В Кремле выступление французского президента охарактеризовали как «чрезвычайно конфронтационное». «Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта. Он отметил, что Макрон допустил «много неточностей», не упомянул расширение НАТО и законные озабоченности России, заставляющие «ее принимать ответные меры». Отвечая на вопрос «Известий», Песков уточнил, что от Франции не поступало никаких сигналов о готовности к контактам с РФ.

Планы европейцев об усилении собственной безопасности подразумевают дальнейшее накачивание оружием Украины. Фон дер Ляйен не скрывает, что ее инициатива позволит европейским странам вкладывать средства в производство оружия на Украине или же закупать военную технику для отправки Киеву. «Мы должны продолжать помогать украинцам сопротивляться до тех пор, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире для себя и для всех нас», — вторит ей Макрон.

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Ранее союзники Киева объявили о многочисленных пакетах военной помощи ему. 2 марта Великобритания предоставит Украине заем в £2,26 млрд сроком на 30 лет для закупки оборонных материалов. Ранее Лондон также пообещал выделить Киеву пакет военной помощи размером $5,6 млрд. $1 млрд собиралась дать Испания, €3,5 млрд — Норвегия. Кроме того, пакет финансовой помощи размером €3,6 млрд Украине в марте планируют передать по линии ЕС.

План по перевооружению Европы предполагает колоссальную нагрузку на бюджеты стран ЕС. Так что властям стран-членов не остается ничего другого, как только говорить о российской агрессии, объясняет «Известиям» старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

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— На примере ФРГ, Италии и Франции, а также ряда других государств заметно, что нагрузка оборонных бюджетов на экономику и так достаточно серьезная. В той же Франции попытки согласовать бюджет на 2025 год привели к отставке правительства. Поэтому главная задача оправдать такое повышение расходов в глазах собственного населения и объяснить, почему столь крупные финансовые вливания будут сделаны не в образование, медицину или в устранение накопившихся экономических проблем, а в ВПК. Поэтому обращение Макрона к соотечественникам и было в таком алармистском ключе, — сказал он.

Показательно, что, как и в случае Франции, где для принятия бюджета власти страны попытались воспользоваться ст. 49.3 Конституции, позволяющей утвердить закон в обход нижней палаты парламента, Еврокомиссия задействовала ст. 122 договора о функционировании ЕС, которая позволяет утвердить оборонный проект в обход Европарламента. Впрочем, как отмечает Алексей Чихачев, Европарламент никак и не мог бы повлиять на решение Еврокомиссии, учитывая, что большинство евродепутатов поддерживает курс Урсулы фон дер Ляйен.

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Среди евродепутатов, выступающих против ее плана, — Диана Шошоакэ из Румынии.

«Подход ЕС к дальнейшему разжиганию конфликта самоубийственен для европейского и мирового мира, для румынской и европейской экономики в целом, к тому же существует риск, что война разрастется и превратится в беспрецедентный мировой пожар», — говорится в ее письме Европейскому совету, с которым ознакомились «Известия».

Коалиция Макрона

Не отказываются союзники Киева и от идеи размещения своих миротворческих контингентов на территории Украины. Свою готовность участвовать в такой миссии подтвердили Австралия, Великобритания, Ирландия, Канада, Франция и Швеция. Макрон, в частности, планирует на следующей неделе собрать в Париже глав штабов стран, которые готовы отправить своих миротворцев на украинскую территорию после окончания конфликта.

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Для Москвы же присутствие контингента стран НАТО на территории Украины остается неприемлемым. «Мы будем рассматривать присутствие этих войск на украинской территории точно так же, как мы рассматривали потенциальное присутствие НАТО на Украине, потому что какими бы флагами ни прикрывалась эта операция: евросоюзовскими, национальными флагами стран — поставщиков контингентов, какие бы там шевроны вплоть до бандеровских ни наклеивались на рукава униформы, всё равно это будут натовские войска, войска стран НАТО», — подчеркнул 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН на Украине, то в постпредстве Словении при организации «Известиям» сообщили, что обсуждение вопроса о размещении миротворцев на украинской территории пока не проводилось. Словения при этом не исключает миротворческой операции ООН в будущем. Возможность участия в подобной миссии может рассмотреть и Пакистан, если Совет Безопасности (СБ) согласует такой мандат, подтвердили ранее «Известиям» в постпредстве страны при организации.