Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Армия
Майор Курзин произвел починку аппаратной связи в ходе боя с ВСУ
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Окулов положительно оценил возможное проведение матча между КХЛ и НХЛ
Мир
Захарова прокомментировала демонтаж букв ZVO у посольства США в Москве
Армия
ВСУ за сутки выпустили 53 боеприпаса по ДНР
Мир
В Белоруссии заявили о планах передать РФ машины для «Орешника» в скором времени
Мир
В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине
Мир
Шольц оценил договор РФ и Украины о прекращении ударов по энергообъектам
Спорт
Глава WADA призвал к изменению антидопингового кодекса
Мир
Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю
Общество
В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия

В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России предлагают ввести миллионные штрафы за рекламу азартных игр (онлайн-казино) в интернете, а также установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Как выяснили «Известия», такие поправки в КоАП РФ подготовил глава комитета Госдумы по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев.

Ставок больше: россияне стали чаще посещать легальные казино
А запрещенные игорные зоны обосновались в даркнете

Отдельной ответственности за нарушение закона для игорного бизнеса сегодня не предусмотрено. Хотя в КоАП РФ есть нормы, которые регулируют правила показа рекламы в целом. В том числе штрафы установлены за нарушение требований к рекламе лекарственных средств, кредитных и микрофинансовых, а также других организаций.

В пояснительной записке к новому законопроекту, которая есть у «Известий», говорится, что в РФ уже несколько лет подряд фиксируется неуклонный рост пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». Об этом свидетельствуют данные Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава.

В связи с этим Артем Метелев предлагает ужесточить законодательство, в том числе ввести в КоАП новую норму о наказании за рекламу нелегальных азартных игр (онлайн-казино) в интернете. Согласно документу, штрафы с конфискацией оборудования для граждан по ней составят от 200 до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, для юрлиц — от 5 до 7 млн рублей.

По словам Артема Метелева, введение наказания объясняется тем, что зачастую действия стримеров и блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу. К примеру, когда они размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальных онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, такие действия формально невозможно отнести к рекламе, однако фактически они позволяют приводить новых игроков к нелегальным организаторам азартных игр, поясняет депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставок больше нет: в РФ хотят ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025