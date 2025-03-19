Ставок больше нет: в РФ хотят ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

В России хотят ввести штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Кроме того, предлагается отдельно прописать наказание за нарушение уже существующих требований к такой рекламе. Законопроект с поправками в КоАП подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Причина — рост пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». Сейчас в России есть лишь общая ответственность за нарушение закона о рекламе, но нет штрафов за рекламу азартных игр.

Почему растет количество зависимых от игр людей

В России предлагают ввести миллионные штрафы за незаконную рекламу азартных игр (онлайн-казино) в интернете, а также установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Как выяснили «Известия», такие поправки в КоАП РФ подготовил глава комитета Госдумы по молодежной политике от фракции «Единая Россия» Артем Метелев.

Отдельной ответственности за нарушение закона для игорного бизнеса сегодня не предусмотрено. Хотя в КоАП РФ есть нормы, которые регулируют правила показа рекламы в целом. В том числе они установлены для рекламы лекарственных средств, кредитных и микрофинансовых, а также других организаций.

Справка «Известий» К числу разрешенных в РФ сегодня относятся букмекерские конторы, тотализаторы — их продвижение в интернете не запрещено. При этом полностью запрещены онлайн-казино и другие подобные игры. Именно их и коснутся нововведения. Ранее в Госдуме уже пытались ввести наказание за рекламу онлайн-казино — вплоть до уголовной. В середине 2024 года такой законопроект был внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия», однако он был возвращен авторам на доработку.

В пояснительной записке к новому законопроекту, которая есть у «Известий», говорится, что в РФ уже несколько лет подряд фиксируется неуклонный рост пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». Об этом свидетельствуют данные Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава.

«Опасность данной болезни нельзя недооценивать: по оценкам некоторых врачей, в процентном соотношении она не уступает алкоголизму или наркомании по количеству суицидов на почве зависимости», — подчеркивается в документе.

В нем также сообщается о ежегодном росте в стране рынка азартных игр. Так, за 2024 год, по данным ФНС, оборот только разрешенных букмекерских компаний в России вырос на 40% и составил почти 1,8 трлн рублей. Всего ставки сделали более 6 млн человек. При этом доля нелегального рынка оценивается в 35–40% от общего.

Как отмечается в документе, росту популярности азартных игр у россиян способствует интернет. А наиболее уязвимой социальной группой для этой болезни стали молодые люди, порой не достигшие совершеннолетия.

«По данным Ростелекома, только в Центральном федеральном округе в неделю блокируется более 3,5 млн попыток доступа к игорным ресурсам от учащихся школ, колледжей и других образовательных учреждений», — сообщается в пояснительной записке.

Для организации работы и привлечения клиентов организаторы нелегальных азартных игр используют различные приемы. Во-первых, большинство нелегальных казино имеют лицензии, выданные в офшорных зонах (например, Кюрасао, Мальта). Во-вторых, они пользуются так называемыми партнерскими программами, когда их рекламу за деньги могут разместить сторонние онлайн-ресурсы или блогеры, говорится в документе.

«Наиболее ярким примером стал блогер Меллстрой. В 2023 году он сообщил, что за одну трансляцию получает от организаторов азартных игр около 1,5 млн рублей. В 2024 году благодаря участию в трансляции известного исполнителя он привлек более 700 тыс. зрителей и получил от казино разовую выплату 300 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в законе есть требования к рекламе азартных игр. В частности, такая реклама не должна обращаться к несовершеннолетним, содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша или преуменьшают степень риска, не должна создавать впечатление, что получение выигрышей гарантированно, и другие положения. Однако отдельной ответственности за нарушение этих норм не предусмотрено. В связи с этим Артем Метелев предлагает ввести в КоАП новую норму — «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари», по которой будет определено наказание.

Так, за ее нарушение депутат предлагает наказывать конфискацией оборудования и штрафом для граждан от 100 до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тыс., для юрлиц — от 1 до 5 млн рублей.

Кроме того, в эту же статью депутат предлагает добавить норму о наказании за рекламу нелегальных азартных игр в интернете. Согласно документу, штрафы с конфискацией оборудования для граждан по ней составят от 200 до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, для юрлиц — от 5 до 7 млн рублей.

По словам Артема Метелева, введение наказания объясняется тем, что зачастую действия стримеров и блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу. К примеру, когда они размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, такие действия формально невозможно отнести к рекламе, однако фактически они позволяют приводить новых игроков к нелегальным организаторам азартных игр, поясняет депутат.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

Чем опасна игровая зависимость

Исполнительный директор союза «Первая СРО Букмекеров» Олег Давыдов признал необходимость вмешательства властей в борьбу с нелегальным бизнесом.

— Безусловно, ужесточения законодательства для нелегального бизнеса необходимы, так как он растет, и борьба с ним должна стать ключевой задачей государства при регулировании отрасли в целом. Поэтому любые ужесточения для него мы поддержим, — пояснил он «Известиям».

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что если бизнес нарушает законодательство, а штрафы не работают, то ответственность ужесточать необходимо.

— Не зря локации такого бизнеса в России в свое время ограничили. Некоторые россияне теряют на нем не только доходы, но и имущество. При этом любые изменения законодательства нужно обсуждать с бизнесом, чтобы не дойти до абсурда, — отметил Александр Калинин.

По его словам, важно не само усиление наказания, а формулировка нарушения, за что именно будут выноситься эти штрафы.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в свою очередь, отметил, что россияне, которые сегодня попадают в зависимость от азартных игр, лишаются не только имущества, но и залезают в кредиты, отдавая игорному бизнесу последнее. По его словам, поэтому очень важно, чтобы государство приняло меры по ужесточению ведения такого бизнеса, особенно меры по сокращению рекламной активности как легальной, так и нелегальной сферы.

Кроме того, эксперт считает, что вместе с усилением наказания необходимо расширить полномочия контрольных органов, чтобы они могли блокировать такие онлайн-ресурсы в досудебном порядке, а также дать им полномочия по привлечению к ответственности блогеров и лидеров мнений, которые зарабатывают на такой рекламе.