Зона цинизма: ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

В парламенте осуждают возможность запретить рекламу денежных ставок на спортивные игры. Букмекерские конторы откровенно афишируют навязчивые видеоролики, навязывают рекламу через Telegram, соцсети, почтовые рассылки и уличные билборды. Всё это толкает россиян влезать в долги, а порой даже разоряться. Главное, что от ставок развивается психологическая зависимость. В связи с этим группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над законопроектом, запрещающим продвижение букмекерских контор. Законотворцы убеждены: запрет на рекламу тотализаторов даст такой же положительный эффект, как это было с курением и алкоголем. Кроме того, обсуждается возможность отправить букмекеров в специальные игорные зоны вместе с казино. Подробности — в материале «Известий».

Индустрия зависимости

Букмекеры отстаивают ставки лукавыми посылами — якобы благодаря тотализаторам развивается официальный спорт, пояснил «Известиям» один из авторов будущего законопроекта, зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

В связи с этим всё громче звучат призывы дать этическую и правовую оценку букмекерству. Дело в том, что зависимость от ставок психиатры и психологи уже приравняли к зависимости от наркотиков.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Однозначно букмекеров следует вывести в специальные игорные зоны, как и казино. Все эти решения будут достойны цивилизованного государства, стремящегося к пестованию традиционных ценностей, — отметил Николаев.

По предварительным данным Госдумы, в игры на ставки сегодня могут быть вовлечены порядка 14–16 млн россиян (больше 10% населения). При этом объем ставок за прошлый год в ГД оценивают в 1,2 трлн рублей (для сравнения, аналогичная сумма была в прошлом году направлена на развитие науки).

— Данные, которые дал рынок букмекеров, потрясают. Это взрывной рост. Букмекерство стало заметным явлением, как и казино в громкие 1990-е. Как отрегулировать запрет так, чтобы его никто не смог обходить? Проблема в том, что компании могут начать рекламировать не услуги, а собственно бренд, — говорит депутат Николаев.

Например, один из букмекеров продвигает турнир с одноименным названием и тем самым покупает некий положительный имидж. Спикер отмечает колоссальное количество рекламы на щитах, стриминговых сервисах. При этом «никто не говорит о ставках, все говорят только о спорте», добавляет эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

При этом остается вопрос, можно ли сделать так, чтобы в случае попадания игроков в серьезные долги частичную ответственность перед коллекторами и банками начали нести сами букмекеры. Особенно если речь будет идти о бедных слоях населениях, социально обеспечиваемых государством.

— Например, лечение от игровой зависимости, которое проходят попавшие в долговую яму россияне, однозначно должны покрывать букмекерские конторы. Но даже это будет полумерой, всё равно что наркодилеры будут финансировать лечение наркозависимых. Это мы тоже проходили: много лет табачные компании рекламировали себя через социальные проекты по борьбе с раком легких. Беспредельный цинизм. Это зло, а зло надо запрещать, — уверен депутат.

«Известия» направили запрос в ФАС.

Запретить нельзя оставить

В ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) считают, что победить массовую игровую зависимость с помощью запрета рекламы букмекеров не получится: зависимый человек всегда найдет способ, место и время, чтобы сыграть,— даже в отсутствие рекламы. Для борьбы с лудоманией, как видится, более эффективным является использование социальных и медицинских инструментов, потому что это заболевание и его надо лечить, уверены в организации.

— Абсолютно очевидно, что стоит бороться с нелегальными букмекерами, онлайн-казино и организаторами лотерей, которые и являются по большей части распространителями навязчивой и агрессивной рекламы, — говорят эксперты ЕРАИ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом надо понимать, что установление запретов на законодательном уровне не остановит их деятельность на сером рынке полностью. Они продолжат обходить запреты и придумывать разные пути для рекламы азартных игр. Аналитики регулятора считают актуальным скорректировать механизм поиска сайтов с тотализаторами, чтобы в последующем Роскомнадзор их блокировал.

Сейчас ЕРАИ ведет диалог с уполномоченными органами, чтобы получить право самостоятельно принимать решение о блокировке и направлять данные сразу в Роскомнадзор. Это позволит сократить срок жизни нелегальных сайтов на несколько дней, что в общей массе является существенным, уверены в ЕРАИ.

При этом рекламу легальных букмекеров запрещать нельзя, иначе люди просто не будут понимать, кто легальный, а кто нет, и будут нести деньги в теневой бизнес, а казна — терять налоги и целевые отчисления на развитие спорта, убеждены в организации.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Что касается ответственности букмекерских контор за долги физических лиц, обязательство выплачивать долги лудоманов противоречит духу закона и может создать порочную практику не только на рынке азартных игр, но и в иных сферах экономики, рассуждают в ЕРАИ.

Член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова отметила, что сегодня никакие категории населения не могут быть защищены государством за свои «азартные» долги перед кредиторами, ответственность несет сам должник. Возложить обязанность по погашению задолженности на иное лицо возможно только с согласия такого лица , сказал она.

Борьба с нелегалами

Букмекерский бизнес является легальным, действующим исключительно в рамках законодательства РФ, а также социально ответственным и законопослушным. Альтернативой ему выступает нелегальный рынок азартных игр, указывает заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

— Нелегальный сегмент развивается не менее активно и проникает в слабозащищенные слои населения через различные гаджеты связи. Иностранные букмекеры и онлайн-казино не исполняют российские законы, не платят налоги и не обременены проблемой лудомании. Скорее наоборот: именно они наиболее агрессивно рекламируются на интернет-ресурсах, активно привлекают российскую аудиторию, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, в этой ситуации на первый план выходит правильное распределение акцентов по возможным ограничениям и запретам в отношении легальных букмекеров.

— В случае если ограничения и запреты по факту коснутся только легального бизнеса, мы получим отток российской аудитории на ресурсы нелегального сектора, где ограничения не будут действовать. То есть в результате мы навредим и легальным букмекерам, и российскому спорту через неминуемое сокращение целевых отчислений, и самим игрокам, так как цели борьбы с лудоманией не будут достигнуты, — считает он.

В пример Николай Оганезов приводит ситуацию, когда лудоман, прибегая к инструменту самоограничения, не может отозвать свое заявление в легальную букмекерскую компанию в течение четырех месяцев (согласно законопроекту Минфина), а вокруг него остается назойливая реклама нелегальных азартных игр и пестрый букет доступных онлайн-казино. Удержаться больному человеку от ставок в такой ситуации невозможно, и ставить он теперь будет нелегальному оператору, который не создает проблем и даже может предложить не менее комфортные условия бонусов и финансовых расчетов, отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По данным ТПП , оборот нелегального сегмента азартных игр в России составляет около 300 млрд рублей , или 25% от легального сегмента. В теневой рынок азартных игр в основном входят онлайн-казино, спортивный тотализатор и букмекерские онлайн-ресурсы. Офлайн игорные заведения законспирированы и доступности для общества не имеют.

Эффективными способами борьбы с нелегальным игорным бизнесом, по мнению Николая Оганезова, являются:

— привлечение к ответственности за размещение рекламы незаконных игорных заведений в интернете в зоне .ru вплоть до блокировки интернет-ресурса;

— привлечение к административной ответственности граждан РФ, принимающих участие в рекламе нелегальных игорных заведений;

— устранение конкурентного преимущества нелегального игорного заведения путем введения налогового периода для расчета НДФЛ с выигрышей граждан в букмекерских конторах;

— расширение букмекерской лицензии на дополнительный вид деятельности — спортивный тотализатор;

— открытый доступ банков и небанковских кредитных организаций к реестру доменных имен организаций, деятельность которых запрещена в России, чтобы отслеживать переводы в адрес нелегального бизнеса;