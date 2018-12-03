«Росконгресс» и «Роспатриотцентр» будут сотрудничать в сфере волонтерства

Фонд «Росконгресс» подписал соглашение о сотрудничестве с «Роспатриотцентром» в сфере вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе фонда 3 декабря.

Подписи под документом поставили первый заместитель директора фонда «Росконгресс» Дмитрий Карташов и директор «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева. Обе организации нацелены на развитие добровольческого движения в качестве эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания молодежи России.

Глава фонда Александр Стуглев отметил, что руководство «Росконгресса» высоко ценит труд волонтеров, участвующих в его мероприятиях. «Выполняя задачи в разных блоках: навигация, транспорт, аккредитация, сопровождение, молодые люди делают пребывание участников на деловых площадках комфортным и удобным. Уверен, что они также получают неоценимый опыт, который поможет им реализовать себя в жизни», — подчеркнул руководитель организации.

В свою очередь советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по социальной активности молодежи.

«Убежден, благодаря взаимодействию фонда «Росконгресс» и «Роспатриотцентра» волонтерское движение выйдет на новый уровень», — заявил советник российского лидера.

27 ноября директор департамента инновационного развития Минэкономразвития РФ Артем Шадрин заявил, что правительство планирует до конца года утвердить концепцию развития добровольчества (волонтерства) в России.