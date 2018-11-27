Правительство утвердит концепцию развития волонтерства до конца года

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в России будет утверждена правительством до конца года. Об этом сообщил журналистам директор департамента инновационного развития Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин.

«Нашим министерством завершена разработка концепции развития добровольчества в Российской Федерации. До конца года она должна быть утверждена правительством. И там будет социальный раздел, который посвящен корпоративному добровольчеству», — сказал Шадрин. Концепция призвана создать понятный механизм доступа НКО к бюджетным деньгам, которые выделяются на социальную сферу.

Кроме того, в ближайшее время Российский государственный социальный университет (РГСУ) выпустит онлайн-курс для подготовки волонтеров. «Это онлайн-курс, который богат не только теорией, но и практическими кейсами, которыми уже богата наша страна и компании-члены Национального совета [по корпоративному волонтерству]. Этот курс уже готов, и мы готовы пригласить всех заинтересованных к изучению хороших качественных работающих практик», — сказала ректор РГСУ Наталья Починок.

Говоря о возможной аудитории онлайн-курса для волонтеров, координатор проекта департамента инвестиций в социальную сферу направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив (АСИ) Алиса Бабина отметила, что за несколько лет в субботниках «360 минут ради Байкала» поучаствовали 27 тыс. добровольцев. А в экологическом проекте «Чистые игры», который охватил 38 регионов, — 21 тыс. человек.