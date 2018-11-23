В Мурманской области подведут итоги Года волонтера

В городе Североморск Мурманской области в пятницу, 23 ноября, состоится слет волонтеров. Для Мурманской области это мероприятие станет заключительным в рамках Года волонтера.

Слет пройдет во Дворце культуры «Строитель», начало запланировано на 14:00. Ключевым событием станет награждение лучших волонтеров области, активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также пройдет награждение волонтеров-медиков. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Для участников слета будет организовано интерактивное пространство, в том числе состоится выставка достижений добровольчества в регионе. Помимо этого, гостей мероприятия ожидают различные тематические акции.