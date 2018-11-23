Прямой эфир

В Мурманской области подведут итоги Года волонтера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Североморск Мурманской области в пятницу, 23 ноября, состоится слет волонтеров. Для Мурманской области это мероприятие станет заключительным в рамках Года волонтера.

Слет пройдет во Дворце культуры «Строитель», начало запланировано на 14:00. Ключевым событием станет награждение лучших волонтеров области, активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также пройдет награждение волонтеров-медиков. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Для участников слета будет организовано интерактивное пространство, в том числе состоится выставка достижений добровольчества в регионе. Помимо этого, гостей мероприятия ожидают различные тематические акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр по развитию добровольчества создадут в Нижегородской области
Волонтеры-медики посетили деревню Пашино Тверской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017