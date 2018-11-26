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Школа волонтеров открылась в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске начались занятия в модульной школе волонтеров на базе Сахалинского государственного университета. 200 студентов, школьников и учащихся колледжей освоят теорию и практику.

Преподаватели разработали программу из 12 модулей, направленных на разные сферы волонтерской деятельности: социальную, экологическую, информационную, патриотическую, спортивную, событийную или арт-волонтерство. В зависимости от числа пройденных модулей участники смогут получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия, сообщает ИА SakhalinMedia.

В процессе обучения добровольцы подготовят собственные проекты. Своими достижениями ученики поделятся в социальных сетях.

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