Школа волонтеров открылась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начались занятия в модульной школе волонтеров на базе Сахалинского государственного университета. 200 студентов, школьников и учащихся колледжей освоят теорию и практику.

Преподаватели разработали программу из 12 модулей, направленных на разные сферы волонтерской деятельности: социальную, экологическую, информационную, патриотическую, спортивную, событийную или арт-волонтерство. В зависимости от числа пройденных модулей участники смогут получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия, сообщает ИА SakhalinMedia.

В процессе обучения добровольцы подготовят собственные проекты. Своими достижениями ученики поделятся в социальных сетях.