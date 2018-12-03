Учет добровольцев: волонтеров пересчитают по-новому

В Общественной палате (ОП) РФ предлагают изменить систему учета добровольцев в зависимости от видов деятельности и квалификации. Об этом «Известиям» рассказали член ОП РФ, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. По их мнению, это позволит понять, сколько людей в России готовы заниматься волонтерской работой не от случая к случаю, а на постоянной основе. Кроме того, такая схема поможет сформировать единый реестр добровольцев, готовых принять участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или заняться реабилитацией наркозависимых, уверены авторы инициативы. Создание реестра или базы волонтеров по видам деятельности имеет практический смысл, считают и опрошенные «Известиями» эксперты.

Отсутствие единого подхода к статистическому учету людей, участвующих в волонтерской деятельности, мешает развитию добровольчества и затрудняет качественное регулирование этой сферы, считают в ОП. Так, по данным Росстата, в 2017 году средняя численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций составила 2 377 тыс. человек. По информации Роспатриотцентра, в 2017 году в стране насчитывалось около 5,3 млн волонтеров. А по данным опросов, проведенных НИУ ВШЭ, 38% россиян только за последний месяц приходилось выполнять какую-либо неоплачиваемую работу для других лиц или организаций, причем большинство делали это самостоятельно (69 %), а не через уже существующие организации. При этом, как подчеркивают социологи, только треть граждан, вовлеченных в волонтерскую работу, считает, что их можно назвать добровольцами.

— Такие сложные сферы, как ЧС и здравоохранение, нуждаются в дополнительных условиях труда. Одно дело — привлекать волонтеров для организации городских культурно-массовых мероприятий. Другое — для ликвидации последствий наводнения, тушения пожаров или ухода за пациентами хосписа, — подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По его словам, общественники предлагают перейти от сегодняшнего способа подсчета объемов добровольческого труда в «людях» к общепринятым в мировой практике человеко-часам. То есть учитывать как сложность условий работы волонтеров, так и их уровень квалификации, пояснил Артем Метелев.

В качестве пилотного проекта в декабре в Сибирском федеральном округе будет запущен пилотный реестр добровольцев на базе информационной системы, действующей в больницах и поликлиниках округа, рассказал глава Ассоциации волонтерских центров. Он подчеркнул, что подобные регистры существуют во многих странах мира.

По словам председателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елены Цунаевой, изменение системы учета позволит понять, сколько добровольцев работают на постоянной основе.

— У многих складывается впечатление, что волонтеры, добровольцы — это те, кто сопровождают Олимпийские игры или чемпионаты мира. Но ведь у нас много организаций, где требуется более квалифицированный труд и системная работа в течение года — те же добровольцы, которые работают в системе ЧС, социальные работники или поисковики, — сказала она «Известиям». — Это позволит посмотреть на развитие добровольческого труда именно с точки зрения необходимости поддержки таких определенных видов волонтерства.

Волонтерское направление требует пристального изучения, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Идея с единым реестром вполне оправданна, ведь волонтеров надо «учить, поощрять и помогать» — например, посредством изменения налогообложения, сказал он «Известиям».

— Это правильно, что работа добровольцев получит системную основу, — считает и директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. — Учитывая, что в России добровольчество становится всё более массовым, его необходимо более эффективно регулировать. Это позволит большему количеству людей реализовывать себя и чувствовать правовую защищенность. Есть отдельные сферы социальной жизни, где добровольчество эффективнее, чем государство. Кроме того, развитие добровольчества создает горизонтальные связи и укрепляет доверие и солидарность в обществе.

Создание реестра или базы волонтеров по видам деятельности, к которым можно обратиться в той или иной ситуации, имеет практический смысл, отметил политолог Антон Хащенко.

— К примеру, произошло наводнение — можно оперативно связаться с теми добровольцами, которые обладают соответствующими навыками. Вместе с тем волонтером может стать каждый. Это не профессия, а порыв души, — считает эксперт.

Логично, чтобы такой реестр был не просто списком людей с контактами, а ресурсом, работающим в обе стороны, — чтобы можно было мобилизовать уже заявивших о себе волонтеров, а каждый, кто хочет помочь, мог найти доступную информацию, добавил он.