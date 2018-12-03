Вписались в план: Общественная палата ищет себя в нацпроектах

Общественная палата в 2019 году начнет анализировать национальные проекты по ключевым направлениям и готовить предложения по их реализации. Общественники будут выступать с конкретными инициативами, основываясь на экспертных оценках и социологических опросах. О планах ОП РФ стало известно из проекта Доклада о состоянии гражданского общества в РФ за 2018 год, с которым ознакомились «Известия». Секретарь палаты Валерий Фадеев назвал инициативу «переходом от общественного контроля к общественному управлению». Эксперты отмечают, что для этого у ОП есть все необходимые инструменты, но практически нет шансов — большим авторитетом у россиян она пока не пользуется.

В своем ежегодном докладе ОП подводит итоги деятельности за год и обозначает планы на следующий. Так, например, главной задачей на ближайшие годы палата считает участие в реализации национальных проектов, обозначенных в майском указе президента России.

Палата даже инициировала соцопрос, чтобы понять, поддерживают ли россияне ее стремление следить за реализацией президентских указов. 49,4% респондентов ответили утвердительно и только 7% не поддержали.

Роль гражданского общества в реализации нацпроектов сегодня как никогда велика, полагают в ОП. Условием успеха российского прорыва, о необходимости которого говорил президент Владимир Путин, общественники называют «взаимно ответственное партнерство» власти и общества. И в этой связке общество планирует не просто контролировать принятые властью решения, но и «подталкивать бюрократию» к принятию решений, которые будут полезны для людей. Представители ОП полагают, что у них выстроен диалог с россиянами во всех субъектах, и они могут составить реальную картину общественных нужд.

В докладе палата прямо заявляет, что планирует заняться «общественным управлением» — на местном, региональном и федеральном уровнях. Ведомственным программам часто не хватает живой мысли, прорывных решений, при этом негативные сценарии развития часто не рассматриваются, а реальная общественная экспертиза и социологические опросы не проводятся, следует из документа.

К тому же, отмечают в ОП РФ, череда недавних скандалов, в результате которых чиновников отправляли в отставку после оскорбительных заявлений в адрес общества, показывает, что народ стал менее терпим к несправедливости и хамству.

— Будем вместе с властью добиваться решения поставленных президентом задач, — сообщил «Известиям» секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. — Сейчас многие процессы забюракратизированы и есть разрыв между властью и обществом. Мы не просто усилим давление и контроль за реализацией нацпроектов, а используем экспертный потенциал институтов гражданского общества. Он выше экспертного потенциала правительства.

По словам главы ОП, полномочий у палаты достаточно — есть и отделения в регионах, и общественные советы при министерствах и ведомствах. В некоторых субъектах общественные палаты даже наделены правом законодательной инициативы.

— Надо только научиться их использовать в полной мере, — добавил Валерий Фадеев.

Контроль ради единства

Общественный контроль планируется осуществлять «на основе соглашения между Общественной палатой, Общероссийским народным фронтом (ОНФ), профильными советами при президенте РФ, профсоюзными и бизнес-объединениями». Этот общественный альянс выступит «за упрочение общероссийского единства, нравственно-этического фундамента», сказано в документе.

В ОНФ «Известиям» заявили, что уже разработали «дорожную карту» народного контроля за реализацией нацпроектов. Фронтовики будут проводить опросы, мониторинги, акции и встречи с гражданами.

— Комплексные доклады, которые ОНФ будет ежегодно готовить и отправлять в правительство и администрацию президента, станут результатом нашей работы с конкретными людьми на местах, — сообщил «Известиям» руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. — Это ключевой источник обратной связи, объективной информации — из первых рук, напрямую от населения страны.

У Общественной палаты есть немало правовых оснований и инструментов для реального контроля за деятельностью власти, полагает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Это и закон «Об общественном контроле», и итоговые доклады, и механизм «нулевого чтения». Для усиления влияния на власть их просто надо задействовать более полно, — отметил политолог.

Палата хочет быть выразителем общественного мнения, но одного желания мало — пока ОП не пользуется большим авторитетом у людей, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— ОП вполне может быть площадкой для разработки и обсуждения конкретных предложений в области политики, экономики, социальной сферы, особенно в теме нацпроектов. Это проще, чем обеспечить эффективный тотальный общественный контроль, — считает Константин Калачев.

Политолог отметил, что функция гражданского контроля за работой госаппарата предполагает не только профессионализм, но и готовность идти на обострение. Пока роль ОП сводится к внесению предложений, всерьез обсуждать роль палаты в общественном управлении рано, считает он.

На реализацию нацпроектов выделены большие деньги и от общественного контроля не в последнюю очередь зависит то, насколько эффективно они будут потрачены, отметил политолог Антон Хащенко. По мнению эксперта, ОП РФ следует активнее использовать свои возможности — например, отправлять запросы в ведомства по волнующим общество темам и поднимать острые вопросы на федеральный уровень.

Готовый доклад ОП в декабре будет направлен президенту РФ и в обе палаты Федерального собрания, а также в профильные министерства и ведомства.