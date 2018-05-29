Россияне настроились помогать

Почти половина россиян — 42% — участвовали в добровольческой или волонтерской работе за последний год. К такому выводу пришли в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по итогам опроса, с результатами которого ознакомились «Известия». Респонденты отмечают, что волонтерский опыт способствует не только успеху самого помогающего, но и решению общественных проблем. По мнению экспертов, стремление помочь окружающим — характерная для россиян черта, а соответствующие программы помогают государству объединить общество.

83% россиян считают, что надо оказывать помощь незнакомым людям, которые в этом нуждаются, показало проведенное в НИУ ВШЭ исследование. Помогать или нет, зависит от обстоятельств, полагают 14% опрошенных. И только 2% россиян уверены, что не стоит приходить на помощь незнакомцам.

За последний год в роли волонтеров или добровольцев побывали 42% россиян. Из них 63% помогали людям действиями, 60% — деньгами и 58% — вещами.

Еще больше граждан — 72% — принимали участие в благотворительности: перечисляли деньги фондам, передавали продукты и одежду нуждающимся. 67% в частном порядке оказывали поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и тяжелобольным. Еще 42% участвовали в акциях по сбору мусора.

Почти половина (41%) тех, кто никак не помогал окружающим, заявили, что помощи у них никто не просил. 22% сослались на недостаток времени. Также граждане отмечали, что для оказания содействия им не хватило информации (6%) или же не позволяло состояние здоровья (4%).

При этом сами россияне не склонны просить о помощи — 72% ни разу не обращались за ней в течение года. Только 19% пытались обратиться к другим людям для решения своих проблем.

Вне зависимости от опыта россияне позитивно оценивают добровольческие практики, показало исследование. Опыт добровольчества способствует успеху самого помогающего, уверены 78% россиян. Опрошенные заявили, что это развивает профессиональные качества (59%), помогает в самореализации (83%) и формирует гражданскую позицию (78%).

Кроме того, волонтерская деятельность способствует и решению общественных проблем, уверены 86% граждан. По мнению 54% россиян, проведение Года добровольчества в РФ также поможет решить накопившиеся в стране проблемы.

Альтруизм характерен для жителей России по целому ряду причин, в том числе географических и исторических, отметил политолог Антон Хащенко. В беседе с «Известиями» он напомнил, что волонтерская и добровольческая деятельность велась как в Российской империи, так и в советское время.

— Первыми сестрами милосердия были монахини Русской православной церкви. Учителя преподавали на безвозмездной основе в начальных народных школах. В Советском Союзе добровольчеством занимались в ВЛКСМ и в пионерской организации. То есть это не какое-то новое движение, пришедшее к нам откуда-то извне, а наша традиция, — сказал Антон Хащенко.

Стремление помочь — часть российской ментальности, согласен и политконсультант Дмитрий Фетисов. Он связал объявление Года волонтерства с желанием властей объединить общество, задействовав для этого все возможности.

Исследование «Анализ добровольческой деятельности в РФ: вовлеченность групп населения, общественные приоритеты, барьеры для развития и пути их преодоления» подготовил Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрос проводился с 15 августа по 8 сентября 2017 года по телефону.